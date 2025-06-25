外資買反向ETF干擾匯市？　央行：與金管會有共識設限

▲外資買反向ETF干擾匯市？央行：與金管會共識設限、示意圖。（圖／資料照）

文／中央社

近期新台幣強勢升值，出口商叫苦連天，立委關切對於外資大買反向ETF，有干擾匯市、套利之嫌，央行有無因應作為。中央銀行表示，近年投資ETF蔚為風潮，早在109年央行便與金管會達成共識，已對外資投資反向ETF設限，要求外資持有反向ETF，占ETF發行量不得超過30%。

央行報告指出，今年以來，國際美元走弱，加上台灣經濟基本面較佳，致新台幣升幅較大。觀察經濟數據，今年台灣的經濟成長率及出口年增率，均優於中國大陸、新加坡、日本、歐元區及韓國等經濟體。

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立法院經濟委員會今天邀國發會、經濟部、央行等相關部會就「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」進行報告。

國民黨立委楊瓊瓔關切新台幣升值壓力大，央行授意匯銀對廠商單日拋匯限額腰斬一事。央行副總裁嚴宗大說明，央行基於外匯管理角度，升貶幅度較大時，若看到廠商與過去行為不一致，自然會請銀行詢問廠商，了解原因。

楊瓊瓔進一步詢問，外資利用ETF操作，規避資金不得停泊於帳上的行政措施，有套利、炒匯之嫌，央行除了勸導出口商分散拋匯，對外資有無相關作為。

嚴宗大表示，近年ETF投資興盛，央行在109年便與金管會達成共識，要求外資持有反向ETF，占ETF發行量不得超過30%。

央行於109年新聞稿明確指出，外資買股票又同時買反向ETF，股票部位已無風險，但買1塊錢股票，卻匯入2塊錢。在新台幣升值期間，外資大量匯入購買台股反向ETF，加重新台幣升值壓力，也有賺取額外匯兌利益的意圖，有炒匯之嫌。

嚴宗大強調，央行每天監控外資證券投資資料，今年確實看到外資有上述情況，但央行查到後，馬上要求外資將資金匯出；央行雖然沒有對外公開這些訊息，但隨時透過監視系統緊盯市場。

國民黨立委謝衣鳯指出，美國銀行（BofA）預估新台幣兌美元今年底將升至28.8元，明年升至27.6元，央行如何看待此預測。

嚴宗大表示，外資、投銀機構會發布新台幣及其他貨幣的匯率預測，央行會看分析理由，但不會去評論外界預測，而且匯率影響很多，不完全由國內或國外因素主導。

另外，民進黨立委賴瑞隆關切新台幣鈔票改版事宜，認為台灣去年棒球12強奪冠，具有紀念意義，也有不少國家將運動員或是賽事放在鈔券上，台灣應朝此方向推進。

嚴宗大表示，現在的新台幣鈔票版本已經發行20多年，內部一直有改版規劃，等到時機成熟，自然會對外公布。