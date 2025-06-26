美台股市回神　9檔今年新上市ETF收盤創新高

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著伊朗、以色列戰事暫緩，避險氛圍消退、美股、台股都再度上演多頭攻勢，帶動投信今年以來新上市ETF股價表現突出，根據CMoney統計昨（25）日收盤表現，上半年共有9檔新上市ETF股價創新高，包括5檔被動式與4檔主動式出線，分別新光美國電力基建（009805）、台新標普科技精選（009807）、聯邦台精彩50（009804）、華南永昌優選50（009808）、保德信市值動能50（009803）主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動中信ARK創新（00983A）。

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市場分析師認為，目前美股4大指數中，代表科技及半導體的那斯達克、費城半導體兩指數，都已創4月波段低點以來新高，另外，受惠AI趨勢題材的美國電力基建指數，也一路跟著美國科技類股勁揚，顯示下半年戰爭影響淡化後，市場投資信心恢復，加上聯準會若有機會降息，預估市場資金將重新聚焦在具基本面競爭力的AI科技、機器人、電力基建、重電及能源等中長線趨勢成長主題。

其中，隨AI技術快速發展，投資人除看好AI基建設施成長腳步外，新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌表示，美國從下半年起，也將加速發展低碳電力，甚至加速推進像核能等穩定零碳排電力基建等大型投資計劃，根據媒體報導，美國紐約州已計劃蓋首座大型核電廠，發展並興建至少1百萬瓩(GW)的核能裝置容量，這是美國歷經數十年核電業停滯後的首見復甦跡象，主要復甦原因來自美國各地AI資料中心耗電量驚人，加上運輸和製造等產業電氣化，已為美國帶來創紀錄的電力需求。

新光投信量化投資團隊強調，紐約州的核電計劃，可望啟動美國興建核能反應爐的新時代，過去美國30多年來，受到安全、成本及審核等問題，導致核能產業陷入停頓，目前美國核電容量遠比2012年的高峰還減少逾4%，主要改由太陽能和天然氣等其他再生能源供應，預估未來美國一旦重啟核能供電新時代後，加上川普政策核能復興政策助攻，將帶動電力相關類股中長期表現。