謝志堅：中美貿易協議雖簽署　美國庫存太多下半年進貨量將大減

▲NRF估未來四個月美國進口櫃量將明顯減少。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

美國總統川普26日宣布中美貿易協議簽署，陽明海運前董事長謝志堅與台驊控股創辦人顏益財都指出，目前看到的僅是框架，具體內容還有待釐清。謝志堅認為，不論結果如何，因為去年第四季美國進口商就開始搶進貨，目前1700多個保稅倉庫都已爆滿，全美零售聯合會估計未來4個月美國進口櫃量減幅在8.1%到21.8%之間。

美聯社引述專家分析指出，中美雖達成最新約定，但細節並不明朗，距離兩國之間的經貿問題緩解也還有一大段差距。中國穆恩戰略(China Moon Strategies)負責人穆恩(Jeff Moon)質疑：「對於協議條款的沉默，顯示這項協議的實質內容可能比川普政府暗示的還要少。」

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顏益財指出，目前中美大部分的商品關稅還是維持在30%，只有少數品項是55%，這次中美簽署的貿易協定並非完全終局協議，而是一個包含階段性減稅、稀土協議與90天談判延長的框架。雖然是重大進展，實質成果仍有待後續談判釐清並落實。川普隨時都在調整政策，他的話聽聽就好，總是反覆無常。

國內超大型攬貨公司負責人指出，在本月11日川普曾經指出，這次的倫敦協議，美國對中國的關稅會是55%，中國對美國則是10%；55%關稅雖然看起來很高，但是他認為其中針對芬太尼加收的20%關稅很有可能取消，另大陸企業以規模取勝，很多商品其他國家短時間內難以取代，美國進口商還是需要從中國進口。

一家年營業額上百億的大型覽貨公司董事長認為，以川普的關稅政策，美國民眾確定要縮衣節食了，現在的報價是原本的價格再往上加，就像海運運價要加燃油附加費；川普的不穩定性誰知道會怎麼變化。

他指出，一些大陸廠商早就積極佈局海外了，還有一些廠商藉由東南亞各國代工廠解決產地證明。他認為美國對大陸貨沒辦法不依賴，因為不少貨加了價還是最便宜的，大陸產業的製造規模其他國家很難追得上，而且他們的市場不僅是美國，維持一定的競爭力。

謝志堅稍早就曾表示他認為美國針對芬太尼加收的20%關稅，中國會設法取消；川普本月26日宣布已經簽屬中美貿易協定，但只有框架，沒看到細節，只是目前美國保稅倉庫都已爆滿，保稅貨等著適當時機完稅進入美國市場，在庫存太多情況下，他認為今年下半年美國線是沒有旺季的，NRF估6月美國進口櫃量年減6.2%、7月年減8.1%、8月年減14.7%、9月年減21.8%、10月年減19.8%，11與12月預估數字還沒出來。

謝志堅認為，明年美國進口櫃量就會恢復正常，雖然關稅會讓商品售價拉高，但是美國進口商會設法尋找便宜的貨，美國政府也會透過降低油價與減稅等方式減輕民眾負擔。