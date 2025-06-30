台積電最後一單灌萬張絕殺！收跌20元至1060　台股重挫324點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（30日）開低走低，權值股王台積電（2330）最後一單遭遇10863張絕殺量，由小跌5元擴大成跌20元至1060元，加權指數倒數第2盤本下跌163.13點，終場擴大重挫324.06點，以22256.02點作收，跌幅1.44％，成交量3542.68億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌71.75點開出，指數開低走低，盤中最高達22558.95點，最低22256.02點，終場收在22256.02點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1060元，跌幅1.85％，受到最後一單萬張賣壓灌入影響，全日成交量達32173張；鴻海（2317）下跌4元至161元；聯發科（2454）下跌35元至1250元；廣達（2382）上漲2元來到274.5元；長榮（2603）下跌6.5元至199元。

今天漲幅前5名個股為晶彩科（3535）上漲4.7元，漲幅9.98％；澤米（6742）上漲5.4元，漲幅9.96％；華擎（3515）上漲24.5元，漲幅9.82％；尖點（8021）上漲3.85元，漲幅9.2％；沛爾生醫-創（6949）上漲11元，漲幅7.86％。

跌幅前5名個股則為隆銘綠能（3018）下跌1.95元，跌幅9.77％；台揚（2314）下跌1.1元，跌幅9.69％；華冠（8101）下跌1.4元，跌幅8.46％；宇隆（2233）下跌14元，跌幅7.14％；富威電力（6994）下跌7.5元，跌幅6.73％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 晶彩科（3535） 51.8 ▲4.7 ▲9.98％ 澤米（6742） 59.6 ▲5.4 ▲9.96％ 華擎（3515） 274.0 ▲24.5 ▲9.82％ 尖點（8021） 45.7 ▲3.85 ▲9.2％ 沛爾生醫-創（6949） 151.0 ▲11.0 ▲7.86％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 隆銘綠能（3018） 18.0 ▼1.95 ▼9.77％ 台揚（2314） 10.25 ▼1.1 ▼9.69％ 華冠（8101） 15.15 ▼1.4 ▼8.46％ 宇隆（2233） 182.0 ▼14.0 ▼7.14％ 富威電力（6994） 104.0 ▼7.5 ▼6.73％

資料來源：證交所