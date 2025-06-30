台積電最後一單灌萬張絕殺！收跌20元至1060　台股重挫324點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（30日）開低走低，權值股王台積電（2330）最後一單遭遇10863張絕殺量，由小跌5元擴大成跌20元至1060元，加權指數倒數第2盤本下跌163.13點，終場擴大重挫324.06點，以22256.02點作收，跌幅1.44％，成交量3542.68億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌71.75點開出，指數開低走低，盤中最高達22558.95點，最低22256.02點，終場收在22256.02點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1060元，跌幅1.85％，受到最後一單萬張賣壓灌入影響，全日成交量達32173張；鴻海（2317）下跌4元至161元；聯發科（2454）下跌35元至1250元；廣達（2382）上漲2元來到274.5元；長榮（2603）下跌6.5元至199元。
今天漲幅前5名個股為晶彩科（3535）上漲4.7元，漲幅9.98％；澤米（6742）上漲5.4元，漲幅9.96％；華擎（3515）上漲24.5元，漲幅9.82％；尖點（8021）上漲3.85元，漲幅9.2％；沛爾生醫-創（6949）上漲11元，漲幅7.86％。
跌幅前5名個股則為隆銘綠能（3018）下跌1.95元，跌幅9.77％；台揚（2314）下跌1.1元，跌幅9.69％；華冠（8101）下跌1.4元，跌幅8.46％；宇隆（2233）下跌14元，跌幅7.14％；富威電力（6994）下跌7.5元，跌幅6.73％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|晶彩科（3535）
|51.8
|▲4.7
|▲9.98％
|澤米（6742）
|59.6
|▲5.4
|▲9.96％
|華擎（3515）
|274.0
|▲24.5
|▲9.82％
|尖點（8021）
|45.7
|▲3.85
|▲9.2％
|沛爾生醫-創（6949）
|151.0
|▲11.0
|▲7.86％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|隆銘綠能（3018）
|18.0
|▼1.95
|▼9.77％
|台揚（2314）
|10.25
|▼1.1
|▼9.69％
|華冠（8101）
|15.15
|▼1.4
|▼8.46％
|宇隆（2233）
|182.0
|▼14.0
|▼7.14％
|富威電力（6994）
|104.0
|▼7.5
|▼6.73％
資料來源：證交所
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