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節稅有道！356戶年賺逾200萬免繳稅　7人年收破千萬淨所得抱蛋

▲綜合所得稅申報起跑，民眾前往國稅局報稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲綜合所得稅申報示意照，非當事人。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部今（30）日公告2023年綜合所得稅初步核定專冊，發現當年度賺逾200萬的有錢人中，有超過356戶所得淨額掛零免繳稅，其中有7人所得雖然在千萬元以上，但因節稅有道，照樣一毛所得稅都不用繳。

統計顯示，2023年688萬綜所稅申報戶中有301.8萬戶稅率為零，其中356戶所得額超過200萬元以上，若再細看分類，可發現年所得200萬元至300萬元的達293戶、300萬至400萬元的有33戶、400萬元至500萬元的15戶，500萬至700萬元有6戶、700萬至1000萬有2戶、千萬元以上的也有7戶（含2戶2000萬元以上）。

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而在所得稅抵繳選項上，捐贈與醫藥費為最大宗，前者規定捐給政府機關可全額抵稅，且與醫藥費一樣沒有抵扣上限。

另外，2023年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊也揭露若以綜所稅總所得20分位申報統計來看，第1分位、即最低的5%，總所得平均數為新台幣4.3萬元，第20分位、即最高的5%，總所得平均數則為540.8萬元。當年度台灣每人吉尼係數為0.272，低於亞鄰的中國、日本、南韓，以及美國、法國與德國等歐美國家。

關鍵字： 綜所稅財政部所得稅政府統計

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