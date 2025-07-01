兩樣情！元大金慘貼息　富邦金匯損減壓緩步填息

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

金控股接力除息，今（1）輪到富邦金（2881）、元大金（2885），昨（30）日央行阻升、金管會趕在半年報截止前夕，宣布允許壽險業可釋出過往特定保單多提存責任準備金的40%，自由選擇列入外匯準備金或是稅前盈餘，壽險型金控匯損壓力獲得減壓，富邦金今日以83元開盤，呈現震盪走高緩步填息；而元大金則是以31.7元開低走低跌逾1%，陷入貼息。

富邦金昨天以87.3元作收，配息4.25元，除息參考價為83.05元，今日盤中最高價來到84.9元，填息率逾4成。除了富邦金之外，元大金同步在今日除息，昨天收盤價為34.15元，配息1.55元，除息參考價32.6元，今日以31.7元開出，最低來到31.5元，跌幅逾1%，陷入貼息。

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法人指出，壽險業2025年4月以來新台幣面臨升值壓力，不過央行昨日阻升，新台幣單日重貶7.22角收29.902元，壽險業評價壓力減緩；另外金管會為了緩解壽險業2026年接軌新制壓力，宣布「3大暫行措施」，一是資本適足率（RBC）匯率採半年均價評價，二是責任準備金計提基礎調整，以增加壽險業外匯準備金餘額，三是新一代清償能力制度過渡措施申請時間在8月底採第二季財報，若未能通過者，可採行9月底數字。

為落實上述3項暫行措施，金管會昨日發布函令，壽險業可將特定保單多提存的準備金釋出，自選轉入外匯價格準備金或列入稅前盈餘，政策即時雨，緩和壽險金控半年報壓力，激勵富邦金填息表現，除息首日以平低盤83元開出，最高來到84.9元，填息幅度達43.5%。



