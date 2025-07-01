慧榮科技延攬前聯發科大將　任命朱尚祖為平台與策略資深副總

▲慧榮科技宣布任命朱尚祖為平台與策略資深副總。（圖／慧榮提供）

記者高兆麟／台北報導

NAND快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技今日宣布延攬前聯發科共同營運長朱尚祖加入公司，出任平台與策略資深副總，負責推動策略性平台開發與生態系合作夥伴關係的拓展。朱尚祖在半導體領域擁有逾 30 年領導經驗，擅長 IC 設計、行銷與全球營運，專業實力深受業界肯定。

朱尚祖將負責推動與 PC、智慧型手機、汽車及伺服器領域中與頂尖客戶高層互動合作，加深公司在平台解決方案上戰略夥伴的關係，並在強化公司全球研發實力方面扮演關鍵角色。此外，朱尚祖將擔任慧榮資本委員會成員，參與策略性投資與併購決策，並協助後續整合與領導工作。他也將針對公司長期營運策略、產品組合拓展與 AI 發展方向提供策略性建議。

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慧榮科技總經理苟嘉章表示：「朱尚祖先生擁有豐富的產業知識與卓越的策略領導力，將成為我們高階管理團隊的重要戰力。他對巿場深刻洞見與產業人脈，將有助於我們拓展新一波成長動能，並著重在平台合作、研發布局、策略投資與產品創新等面向，助力強化公司的整體策略基礎。」

朱尚祖曾擔任哲庫科技共同創辦人暨策略長，在任期間打造出一支超過 3,000 名工程師的全球團隊，並成功設計出多款先進的系統單晶片，涵蓋 6 奈米與 4 奈米製程。在此之前，他曾任小米產業投資部合夥人，並曾在聯發科擔任多項高階管理職位。任職於聯發科期間，朱尚祖擔任執行副總暨共同營運長，積極推動行動晶片業務成長，使其年營收突破 40 億美元，並成功帶領公司躍升為全球第二大手機晶片供應商。朱尚祖擁有交通大學電子工程碩士學位。