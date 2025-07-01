日圓甜甜價要把握　富邦羅瑋：年底看升至140

▲富邦金控首席經濟學家羅瑋。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

2025年上半年國際政經局勢多變，伴隨金融市場高度波動，諸多變數影響下半年全球經濟走向。富邦金控首席經濟學家羅瑋在今（1）日舉行的「2025富邦財經趨勢論壇」年中場記者會指出，目前可說是「風雨前的寧靜」，美國總統川普的對等關稅政策延後至7/8，最後結果目前仍不得而知，第三季將是全球政經局勢能否緩解的關鍵觀察期，近期亞洲貨幣則有升值壓力，第四季日圓很有可能升至140～142兌1美元價位，當日圓出現「甜甜價」的時刻，民眾可以把握機會多換一些日圓。

今（1）日早盤新台幣呈現止貶回升，強升逾7角，一度來到29.164元，羅瑋認為，美元指數受政策與信用疑慮影響，仍面臨修正壓力，新台幣要再大幅升值機率相對較小，其他貨幣有可能進一步上揚，尤其美日貿易談判告一段落，日圓可能又會走升，民眾不妨利用新台幣對日圓升值之際趕快換匯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀察川普前後二任任期美元走勢，羅瑋說，川普第一任當選前，美元快速走強，入主白宮後美元開始下滑，跟目前走勢相近，美元以外的資產現在有更好報酬，引導美元匯率下滑，預計2026年第一季前美元還會走弱。

6月18日Fed決議維持聯邦資金利率目標區間於4.25～4.5%，為連續第四次會議暫停降息，聲明稿提及關稅不確定性於4月達到高峰後有所下降，但仍然偏高，且預計未來幾個月將陸續傳遞至消費端，強調持續按兵不動為最合適作法。羅瑋分析，Fed觀望立場凸顯當前在失業率與通膨雙重使命均遇到風險，點陣圖中位數顯示年底前依舊有2碼降息空間，惟委員立場趨於鷹派，2026、2027年底政策利率預估中位數較3月份預測上升1碼，隱含本波降息循環自9碼縮窄至8碼。

另一方面，儘管G10央行降息幅度超過Fed，但因全球資金移轉，美元走勢相對偏弱。美、歐、日三大央行維持縮表政策，隨著市場投資氛圍改變，長端債券殖利率上揚，導致債市波動加劇。