經部點6產業身陷匯損　向八大行庫求救避險

▲經濟部。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

新台幣狂升，中小企業出口接單叫苦連天，經濟部次長何晉滄今（2）日指出，將向中小企業宣導避險工具、因應匯率造成的融資需求，政府專案性與政策性措施也會協助取得。經濟部點名6大產業面臨匯損壓力，將成立因應小組全力與財經部會溝通、並協調八大公股銀行支援提供避險工具。

何晉滄指出，政府因應美國對等關稅相關協調會議近期將會召開，由於對等關稅7月9日大限逼近，希望政府預算可以過關，讓產業安心、穩定就業。

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經濟部綜企署署長李冠志表示，近期新台幣匯率變動與升值情況確實對產業與供應鏈中對許多要出口的中小企業造成很大的壓力，經濟部已成立協助產業因應匯率變化任務小組，未來一季也將針對外匯市場波動與相關產業需求，主動與相關財經部會橫向聯繫，全力協助中小企業管控相關風險。

李冠志指出，今年上半年出口接單除電子資通訊與ICT領域有顯著成長，包括金屬製品、機械、紡織、食品、塑橡膠、車輛零組件，其實都面臨相當大的財務壓力。經濟部提供的做法希望中小企業，會協調國內公股行庫全力支援，提供避險工具。

何晉滄指出，台灣中小企業多數製造業以出口為導向，約有4.6萬家，出口報價多以美元計價，會受到影響。

至於未來避險工具，何晉滄表示，由於中小企業不擅長匯率避險，此次提出避險方案希望中小企業迅速規劃，可向往來銀行洽詢如何使用避險工具，看是買選擇權或遠匯避險。若是進出口使用同一幣別，可抵銷匯率風險。

何晉滄認為，下半年匯率情勢受到美國對等關稅7月9日談判大限影響，全球景氣若回穩，中小企業受到影響更易評估出來，目前還在關稅談判中，很難預測景氣或匯率狀況，呼籲中小企業做好規劃。

根據央行公告，新台幣兌美元今日盤中一度見到28字頭，尾盤央行阻升，以29.019元作收，升值1.66角，成交金額12.71億美元。