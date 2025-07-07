川普關稅效應　勤德：英國財務長赴美投資意願大減

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國總統川普祭出全球對等關稅政策，英國身為首家完成談判國家、享10%優惠稅率，但據德勤（Deloitte）英國大型企業財務長調查報告顯示，當地財務長赴美投資意願已大幅減少，這些財務長們更願意投資英國和印度。

《路透社》報導，德勤英國在6月16日至6月29日，共訪問66位財務長與高層主管，其中包含37家上市公司，合計市值達3860億英鎊（約新台幣1.5兆元），調查結果顯示，只有淨值2%的受訪者認為美國具備投資吸引力，遠低於2024年底、川普上任前的59%。

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這一結果與美國官方日前公布的數據一致。數據指出2025年初外資直接投資（FDI）明顯下降，市場對Trump政府關稅政策的不確定性升高被認為是主因之一。

相對之下，英國本地市場的吸引力在調查中從-12%回升至+13%，與India並列為最具吸引力的投資地點。Deloitte指出，儘管美國仍優於歐洲其他已開發國家與China，但後兩者在調查中均為負值。

Deloitte UK資深合夥人暨執行長Richard Houston表示：「調查結果顯示投資情緒出現轉變，英國如今被視為全球主要投資目的地之一。」

根據美國官方數據，2023 年，英國是美國第四大直接投資者（以最終受益所有人計算），持股規模達 6360 億美元（約新台幣1.84兆元）。

本次德勤調查也顯示，相較4月公布的前一次調查，英國企業對經營前景的信心略有回升，儘管整體仍偏保守，信心指數由-14%回升至-11%。