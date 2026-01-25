ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

小錢變大錢　4家券商力推股息再投資

▲▼台股配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲善用股息再投資，達到錢滾錢目的。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

複利錢滾錢的效應驚人，連愛因斯坦都說「複利」是「世界第八大奇蹟、威力遠勝於原子彈」，而元大證、凱基證、國泰證、永豐金證都在相關APP上推出「股息再投入」等功能，而投資標的涵蓋台股、ETF、美股複委託等，透過「股息再投入」到長期累積資產放大複利效果。

元大證券「投資先生APP」係約定將台股上市/櫃商品的股息「自動再投入」台股個股、ETF或基金，且可自行選擇再投入比例(50%、75%或100%)，系統將在領息商品股息發放日的次2個交易日(T+2)，自動依所設定的再投入計畫送出交易委託。

舉例來說 :透過股息再投入計畫，指定將股票A現金股息的50%再投入股票B，假設投資人於3月3日領到股票A現金股利50000元， 3月7日系統將以25000元(現金股利50,000元 *再投入比例50%)扣除手續費後，除以所設定的委託價格，委託買進相應股數的股票B。

永豐金證台美股存股設計「股利再投入」後，存股族只須在執行投資流程時一鍵開啟該功能，不光是用在台股，還可享有市場首創的美股股利再投資，門檻分別為台股股利100元、美股股利10美元。

投資人只需下載永豐金證券「大戶投APP」並點選「豐存台股」，進入「豐存股」平台後，即可享有市場首創台美股「股利再投入」功能，ETF標的也可享有，如果存0050，每月定期定額10000元，同時執行股利再投入，平台目前提供250檔台股與ETF標的以及177檔美股標的。

凱基證隨身e策略APP在「我的股利查詢」功能，即可查詢過往配息紀錄，以及目前庫存持股即將配發的股利，如果投資人持續看好持股未來的績效，就可以一鍵啟用「股利再投資」設定，而透過這種「用利息產生利息」的理財方式，讓資產輕鬆成長的加速度，正是複利的威力。

舉例來說，假設持有一檔年殖利率5%的股票，每年領取10萬元股利，採用「股利再投資」與「單純領息」兩種不同策略並持續執行，經設算10年後「股利再投資」資產累計約132萬元，「單純領息」則僅100萬元，報酬差距達32萬元。

國泰證APP打開「投資總覽」頁面，在畫面下方點選橘色提示「開啟複利計畫」，就會列出投資已持有、但尚未開啟複利計畫的股票，然後點選「去開啟」即可進入開啟設定頁面，會顯示再投資規則與日期（例如股息入帳日與預計再投資日），選擇開啟之後，該股票發放的現金股利會自動再投入，省去手動操作的時間，其標為國泰證券公告可定期定額的台股、ETF均可申請。

