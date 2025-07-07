驗船中心獲TAF認證　提供溫室氣體查證服務

▲驗船中心獲TAF溫室氣體查證機構的證書。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

驗船中心(CR)為因應航運界對溫室氣體查證服務日益增加的需求，已通過財團法人全國認證基金會(TAF)認證，成為溫室氣體查證機構，正式提供相關查證服務。

CR表示，溫室氣體減排議題備受全球關注，國際海事組織(IMO)經過長時間討論並最終以投票決議，於今年4月舉行的第83屆海洋環境保護委員會(MEPC 83)會議中，正式通過航運業溫室氣體減排中期措施，宣示全球航運邁向淨零排放目標的重要里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為提供業界專業且具國際公信力的查證服務，CR取得溫室氣體查證領域的國際標準ISO 14065與ISO/IEC 17029等認證，充分展現CR符合國際查證原則與品質標準，同時象徵查證流程、團隊專業能力及服務效能全面升級，進一步強化查證服務的公正性、一致性與專業性，以因應全球對碳中和與永續發展資訊日益嚴謹的查證需求。

目前，CR已可提供ISO 14064-1組織型溫室氣體盤查報告之查證服務，相關查證需求，歡迎洽詢CR品管處(qcd@crclass.org)。未來，CR將持續秉持嚴謹與公正原則，致力於提供高品質溫室氣體查證服務，攜手航運界共同邁向淨零碳排，成為業界最值得信賴的合作夥伴。