這行業「遇3大致命衝擊」　專家示警：全台恐千家門市關門

▲示意圖，與本文無關。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

台灣房地產市場正陷入自2008年以來最嚴峻的危機，被房仲業界形容為「金龍海嘯」。根據最新統計，2025年上半年六都的房屋成交量年減26.6%，創下2018年以來的新低點。全台房仲業者陷入寒冬，有專家估算，今年底前可能會有高達1000家房仲門市面臨倒閉。

FB粉絲專頁《賣厝阿明 知識+》發文表示，這波衝擊主要來自三大層面的連鎖打擊，首先是中央銀行第七波信用管制，對購屋貸款大幅限縮，甚至影響到已簽約但尚未交屋的預售屋族群。一對新婚夫妻透露，他們在四年前購入一戶1300萬元的預售屋，原本預估可貸八成，但近期卻被通知需補足額外的一成自備款，否則將面臨違約。此政策不僅令建商與代銷承壓，連帶也造成房仲現金流斷鏈。

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其次，資金端的壓力來自於多數公股銀行幾乎暫停新房貸承作。雖未明文規定，但實務上銀行放貸變得異常嚴格，許多貸款案遭駁回或被拖延處理，使得今年上半年全台新設的房仲業登記數僅增加70家，遠低於過往同期破百家的水準。這種景氣急凍的趨勢，正將整個仲介市場推向一場洗牌。

更棘手的是，這波動盪不只是波及仲介業者，還進一步牽動營建、代銷等上中下游相關產業，估計將影響多達25萬名從業人員的生計。許多業者對於當前政府政策多所怨言，認為在防堵炒作的同時，也應適度考量自住型需求，否則將使產業面臨毀滅性後果。

台中市不動產仲介公會理事長林志雲形容，目前的局勢甚至比2008年金融海嘯時期更為艱困。業界只能自救，陸續出現都更整合、社會住宅租賃與海外地產代銷等轉型路線。不過林志雲也坦言，在政策未出現鬆動之前，房仲從業者猶如「田螺含水過冬」，勢必還要苦撐一段時日。

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