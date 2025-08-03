台灣關稅20%落後日韓　中經院列5關鍵「總統不能見川普」成硬傷

▲中經院院長連賢明認為，各國元首都直接與美國總統川普（如圖）就關稅議題面對面談判，台灣受限外交制度無法成就，是稅率落後日韓的關鍵因素之一。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普政府宣布對台課徵20%關稅，落後日韓的15%引起國內朝野震盪，中經院院長連賢明今（3）日在臉書上列出5大關鍵觀察，認為就付出代價來看，我20%稅率未必傷害大於日韓，不過連賢明也表示「總統沒辦法去白宮，談判代表也不能面對面和川老大溝通」才是硬傷。

以下是連賢明臉書全文：

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台灣對等關稅公布後，引起了不少爭論，有些人說談判不力，沒有爭取到和日韓相當的稅率；有些人抱怨說老美不懷好意，要把台灣產業掏空，我把我的看法說明一下。

第一，前面已經說了，目前所公布的台灣對等關稅為 20%，這中間並沒有詳細的對美採購，對美投資，乃至於關稅減免的細項，說明這個只是個暫時的稅率。這個就像NBA的季後賽，有些隊伍比較早晉級，有些隊伍要打到最後一場才能分出勝負，很難說早打完的就一定比較好。台灣目前就還在談判的過程，談判細節要到談判確定才知道。

第二，目前暫定稅率為20%，外界解讀川老大說台灣可以不用投資，不用採購，也不用開放，穩穩拿20%的稅率。要是這樣想就太不瞭解川老大，從他的角度來看，台灣目前就在談判中，給一個低一點稅率代表台灣有認真談判，要是最後談崩了，他也可以把稅率往上調 (看看瑞士就知道了)。基本上稅率是動態的，川老大說了算，不用想可以選擇低稅率但不用付出代價。

第三，很多人抱怨談判團隊是否不力。首先，再強調一次，台灣的去年的貿易逆差為 739 億美金，是第六大貿易逆差國，金額高過日本和韓國。今年前兩季下來，台灣對美順差應該超過 500 億美金，按照這態勢，今年對美逆差有可能超過一千億美金，就逆差數字來看，台灣會是川老大的重點重點對象。

其次，對於前二十大逆差國，幾乎所有談判川老大無役不與。在跟日本談判中，日本談判代表在白宮橢圓辦公室和川普面對面的喊價，對美投資從 4000 億被喊到 5500 億。川普本人很享受這種談判過程，也只有川普同意，談判成果才能對外公布。受限於台灣的外交現況，不但總統沒辦法去白宮，談判代表也不能面對面和川老大溝通，只能透過下面官員的談判將成果面報川普。但川老大這個人都覺得別人沒有自己厲害，下面談的結果通常被打回票，來來回回台灣的貿易談判就比其他國家久。

第四，台灣目前策略應該希望把對等關稅和 232 (半導體和ICT 產品) 關稅包在一起談。目前台灣對美出口中，約65% 項目是232 關稅所涵蓋。日韓和歐盟在談判中都包含 232 關稅部分一起談，台灣若沒有包在一起，很可能會付出兩次的代價取得優惠稅率，這對以 ICT 產品輸美產品大宗的台灣來說並不利，若能夠在這次談判中把後續的 232 關稅一起解決， 對台灣在對美貿易談判中應該比較有利。

最後，個人覺得最糟糕的不是稅率比日韓高。要談到日韓的15% 稅率是要付出相當代價，以目前談到 15% 的幾個國家 (日韓歐盟) 來看，都要購買高達上千億的美國商品 (如天然氣，農產品，飛機等)，好幾千億美金的對美投資。在韓國的貿易協議中，川老大甚至聲明三千五百億的對美投資要由美國政府 (就是他) 指定，這些條件可想而知會在國內造成不少紛擾，甚至會引發朝野政黨彼此的攻防角力。倘若處理不好，好不容易談的貿易協議被立法院質疑或拒絕，單方面撕毀這些貿易協議，這對川老大面子將不可承受，後面台美間合作反而會有很大影響。