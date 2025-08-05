「麻吉大哥」黃立成玩加密貨幣翻車　一夜虧5.5億元

▲黃立成。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

麻吉大哥黃立成近年轉戰加密貨幣，曾經一夜大賺650萬美元（折合台幣約1.9億元），引起關注。不過近日卻傳出他一夕虧損1850萬美元（約新台幣5.5億元），之前的獲利不僅全部吐出還倒虧。

黃立成今年6月靠HYPE幣賺進650萬美元，一度被封為「幣圈傳奇」。不過，幣圈市場近日大跌，鏈上數據分析師「艾姨」在社群平台X上透露，黃立成在本月2日凌晨0點至4點、幣圈市場快速下跌時，對以太幣（ETH）、HYPE幣、PUMP幣都小幅加倉、試圖攤平成本。但沒想到同日凌晨5點再度暴跌，黃立成忍痛止損，慘賠1850萬美元（折合台幣約5.5億元），帳戶剩餘1.49億美元（約新台幣44.46億元），且仍處昆損狀態。

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網紅「鬼才阿水」則表示，由於加密貨幣的交易紀錄是公開透明的，任何人都能透過區塊鏈工具查詢相關數據。麻吉大哥過去的言行讓他的錢包地址被標註，因此交易行為和資產變化都能被鏈上分析師追蹤，這次虧損消息也因此曝光。