太早奉上台積電！業者嘆政府「沒Guts」：現在談關稅無牌可打

▲美國總統川普過去多次提到台灣搶走晶片生意。（圖／美聯社）

圖文／CTWANT

美國總統川普的對等關稅政策，台灣被列為20%，比競爭對手日韓與部分東南亞國家還高，政府不斷消毒說是「暫時」，表示台灣還在談判、等於還有「代價」要付。在政府以「保密」為由不說明時，市場各種流言竄出，包括更大的投資、甚至是奉上台積電。

一位半導體業者跟CTWANT記者感嘆，台灣的半導體目前的確是世界第一，花了30幾年兢兢業業打造出來，現在卻被美國予取予求，關鍵就是政府沒人有Guts去拚一把、據理力爭，反而先把台積電籌碼送走，導致現在無牌可打。

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負責帶領談判團隊的行政院副院長鄭麗君日前表示，將持續談判爭取更好的稅率。然而若要爭取稅率調降，要付出多少「代價」，外界都很擔憂，有媒體提到關鍵卡在台積電，說美方劍指台積電要更多投資、拯救英特爾等不平等條約。

而經濟部長郭智輝4日到高雄與產業界座談時，表示若要跟日本、韓國一樣15%，那日韓所有答應的條件，包括農產品都開放，工業性產品、所有美國的新車、美國的藥進來都是零，「這個是可以的？」

他還舉例，「所以不是3000億美金，或是3500億美金，可能再加一些4000億美金，你是希望中華民國進去美國投資，還是從民間可以籌措4000億美金下去？」

此言被媒體報導出來後，引發台灣還要再花4千億美元保護費的隱憂，4000億美元相當於約近12兆新台幣，規模等同中央政府年度總預算的4.5倍。

對此，經濟部4日晚間緊急出來滅火，表示部長只是「舉例」，並非指政府已有具體投資承諾或正在進行相關談判，經濟部表達嚴正抗議。

然而各種傳聞還是接連而出，一電子五哥高層跟CTWANT記者表示，台廠已經很多到美國投資，加上先前台積電那一筆擴大投資的1千億美元，其實已經跟日韓差不多，畢竟要看不同國家的GDP和人口比例，在投資金額上面應該沒問題，就看政府怎麼談。

另一家半導體供應鏈業者跟CTWANT記者說，問題還是台積電給得太早，大家都知道美國的目標就是拔走台灣的半導體產業，雖然他們的人力資源和產業鏈都做不到，但我們在談判前就把這份籌碼送出去，導致現在無牌可用。而且現在甚至放出風聲，將全台灣的關稅談判重任推給台積電這家民營企業，實在很荒謬。

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