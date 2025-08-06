00929兩度調升配息金額！網：00929獨自升級！

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月配型ETF配息成長強勁，00929與00934表現搶眼

2025年，季配型高股息ETF普遍面臨配息調降壓力，市場焦點轉向月配型高股息ETF，後者展現強勁的配息成長動能。根據最新數據，月配型ETF今年以來多數調升每單位配息金額，其中，月配型高股息ETF規模最大的復華台灣科技優息（00929），配息金額從每單位0.05元大幅調升至0.08元，成長幅度高達60%，年化配息率達5.40% ; 而中信成長高股息（00934）更以驚人的196%配息成長幅度，年化配息率4.89%，成為市場焦點。

高配息不等於好投資，總報酬與本金穩定性至關重要

然而，配息率越高是否等於更好的投資選擇？以富邦特選高股息30（00900）為例，其年化配息率高達9.23%，穩坐月配型ETF配息冠軍寶座，但其今年以來淨值報酬率為負1.78%，也就是說，投資人覺得他拿很多股息，但事實上他是在賠錢。

對比之下，00929及00934不僅配息率維持在5%左右，符合台股的水準，且今年以來淨值報酬率分別為0.19%及5.07%，代表投資人除了賺5%的股息外，同時也賺了價差，實現兩頭賺的局面。

數據分析，00934與00929為A級選擇，兼顧股息與淨值表現

以下為2025年7月主要月配型高股息ETF的比較：

從上表可見，若單純以股息收入為考量，00934及00929為配息率約5%左右的A級選擇。這兩檔ETF不僅提供約5%的穩定股息收入，今年以來淨值表現也相對穩健，投資人得以兼顧股息收益與本金增值。相較之下，部分高配息ETF如00900、雖有誘人的配息率，但淨值表現極差，等於拿本金在配息，可能不適合追求長期穩健報酬的投資人。

月配型ETF展望樂觀，投資人需謹慎選擇 投資專家提醒，追求高配息的同時，應重視ETF的總報酬表現，避免因過高配息侵蝕本金，影響長期投資效益。穩健的投資觀念應聚焦於配息來源的純度（是否來自純股息，而非收益平準金或資本利得）及淨值成長的穩定性。

