17億威力彩得主想買美債！網狂喊聲：00768B配10%就是1700萬！

▲據傳台中一位17.53億威力彩得主想買美債，網友狂喊00768B配息率極高。（圖／取自免費圖庫pexels）

財經中心／綜合報導

美債ETF寫下配息新紀錄！復華20年美債（00768B）首度季配息金額高達1.24元，年化配息率近10%，不僅超乎市場預期，更刷新美債ETF配息率歷史新高。8月19日將進行除息，凡於8月18日前持有或買進，即可參與此次配息大紅包。

值得一提的是，台中甫出爐的17.53億威力彩得主傳出想買美債，網友狂喊00768B配息率極高，若年化配息率真達10%，將會是1700萬的配息金額入袋，加上九月的降息預期，資本利得亦可期，不失為一個好的投資標的。

00768B自宣布轉為配息型ETF以來，市場熱度急升。受惠於過去六年不配息，帳上累積可觀債息，市場原先預估其首度季配年化配息率約8%。然而正式數據公布後，首配金額表現亮眼，不僅超出先前推估，更讓投資人眼睛一亮，隨即引發熱烈討論。

觀察現行美債ETF配息率多落在4%至5%，極少突破7%，而00768B首度季配金額達1.24元，依7月底淨值換算，年化配息率逼近10%，不僅穩居美債ETF之冠，更直逼高股息ETF水準，徹底打破過去「債券ETF穩健但不高息」的既定印象。

00768B高配息效應發酵，帶動資金搶先卡位，近一週成交量與申購單位數同步放大，CMoney數據顯示，00768B上週(7/28~8/1)申贖金額超過57億元，人氣直線飆升，展現美債「配息王」魅力。

由於美國最新非農就業數據不如預期，且五、六月就業數據大幅下修，美國十年期公債殖利率明顯回落，市場對聯準會9月啟動降息的預期再度升高。法人認為，未來觀察重點將聚焦經濟數據與貨幣政策走向，建議投資人可分批布局債券ETF，把握美債殖利率回落帶來的反彈行情。

不過，投資專家也提醒，布局美債ETF仍應以穩定領息為核心，資本利得僅為輔助。面對聯準會降息步調緩慢及市場變數，聚焦穩健收息並耐心持有，才能發揮債券ETF的長期收益優勢。