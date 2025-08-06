AI旺台股！4檔獲美系外資加持　調升營收成長率與目標價

▲美系大行調升鴻海明後EPS跟目標價。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

統一投顧整理AI供應鏈外電報導，其報告指出美系大行統計最新今年CSP大廠的資本支出年增率從39%上修至56%，2026年則由16%上修至31%，不過台積電（2330）CoWoS明年產能先維持93kwpm的預估，同時調調升智邦（2345）、富世達（6805）、鴻海（2317）、貿聯（3665）等四檔個股目標價。

美系大行認為，智邦第三季在高基期下繼續成長，預估營收季增7%，預估毛利率回升至18%，預估淨利季增18%，來自AI加速器及800G貢獻，上修25-27年EPS至39.3元、47元，以及52.7元，以明年25倍PE評價，同步升目標。

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美系大行調研認為，富世達有更多的floating mount, UQD 及rail kit新案for AI伺服器（Nvidia, AMD, ASIC)，最新預估第三季營收季增率為25%，上修25-27年EPS至29元、46.6元、66.5元，以明年25倍PE評價，同步升目標。

因伺服器出貨增，美系大行調升，鴻海第三季營收季增率至17%、年增率14%。營收增長，營運槓桿浮現，上修明後年EPS至13.9元、16.8元，以明年16倍PE評價，同步升目標。

貿聯七月營收達成美系大行季預估數的35%，表現優於預期。AEC、power/data cables需求旺，重申正面評價不變。

愛普第二季營收及毛利率皆優於美系大行的預估。展望下半年，預估S-SiCap進入量產（但會影響毛利率）、IoTRAM也導入量產，尤其是新款ApSRAM產品將應用於低功耗邊緣運算，VHM收NRE from非加密客戶，預期28年進入量產，券商雖下修今年EPS至2.4元，但上修明後年至13.3元、19.3元，重申正向評等不變。

