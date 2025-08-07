「川普討厭台灣」卻喊在美設廠晶片稅0%！財經網美感動：大好人

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普今日宣布半導體關稅100％，但在美國生產的企業豁免，同時宣布台積電投資2000億美元。對此，財經網美胡采蘋表示，在還沒有宣布前，大家都以為晶片稅會是15-20%，結果卻是只要在美國投資晶圓廠就0%，川普在討厭台灣的情況下，卻給出超優待遇，大讚川普是「世間第一大好人」，

財經網美胡采蘋在臉書發文，看完曾擔任美國國務院顧問惠頓（Christian Whiton）發表的文章《台灣如何失去川普》後，覺得很感動，如果文章內容都是真的，川普在這麼討厭台灣的情況下，還願意開20%關稅給台灣，簡直是個大善人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

川普雖時常說對半導體課徵100%關稅，外界一度以為最終會以15%至20%收場，沒想到川普最後竟喊出「只要到美國投資晶圓廠，晶片關稅0%」。財經網美驚呼，瞬間覺得川普是世間第一大好人，「台灣偷走美國晶片、台灣這麼惹人厭，結果台灣的公司得到了0%晶片關稅。」

胡采蘋感嘆，在這個世界上，對人的喜歡或厭惡都不是太重要的事情，「最重要的是大結構與自身的實力」，即使川普喜怒無常、情緒多變，仍清楚台灣和半導體產業的重要性，儘管川普不斷說與習近平是朋友，還自豪孫子孫女都會背唐詩，「中國的關稅還是那麼高。」

胡采蘋表示，太過迷信找公關公司，或是去討好川普，都不是正經事，「該做的事情要做，別人不滿意而到你家門口罵街，你怎能因此隨之起舞。」

貼文曝光，掀起網友討論，「川普越罵台灣，代表越想跟台灣合作；川普越說中國是好朋友，代表把中國當敵人；川普交易的藝術」、「認清楚台積電的重要性，課100%也不怕。結果還被豁免」、「還一路幫台灣台積說話，真是好人」、「那些口口聲聲罵美積電的人，從來不曾想過台積電在美國設廠，獲益的還是台積電」、「川普根本是帶著大家發大財」、「台積電股價噴到1180了」。