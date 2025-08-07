狂罵變美積電　一票人改口讚「還好台積電提前佈局」：明智之舉

▲台積電股價大漲。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普宣布半導體關稅100％，但在美國生產的企業豁免，同時宣布台積電投資2000億美元。財經作家阿格力表示，晶片關稅宣布之前，網友都在罵台積電變美積電，如今網友卻改口狂讚，台積電提前佈局，是明智之舉，還帶動台股噴漲。

財經作家阿格力在臉書發文，晶片關稅宣布之前，大家都在罵「台積電變成美積電，出賣台灣」，如今川普宣布在美國生產的企業，不用課徵晶片稅100%，換言之台積電0關稅。網友改口稱讚，還好台積電提前佈局，在美設廠是明智之舉，「結果：台股大漲」。

貼文曝光，網友紛紛留言，「其實就是標準的立足台灣，佈局全球，成為真正世界級的公司。研發、財務、總管理處在台灣，全球蓋生產基地，就近服務客戶」、「看來台積電真的看得很遠」、「哇！這波操作台積電大賺。之前還一直被罵」、「這算是最高境界的炒股嗎」、「反轉再反轉再反轉」、「早上看到消息，等開盤，再看一下損益，心情超好，出國花得錢都賺回來了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台股今開高走高，加權指數終場大漲556.41點，以24003.77點作收，漲幅2.37％，成交量4529.76億元。台積電（2330）上漲55元來到1180元，漲幅4.89％。