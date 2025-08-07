反指標女神發威！預測台股崩盤　認錯「做1舉動」全場怕爆：快逃

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美國總統川普宣布半導體關稅100%，惟在美國生產的企業豁免，消息出爐後今（7）日台積電（2330）股價大漲4.89%，來到1180元新高，台股上攻2萬4千點大關。被網友認證的「反指標女神」巴逆逆昨日晚上才發文，做好崩盤的準備，等待半導體關稅開獎，沒想到反指標又發威，不過女神的下一步讓網友害怕了。

巴逆逆昨晚在粉專「吃土鋁繩-巴逆逆」發文，等待川普半導體關稅開獎，「你說說看會怎樣？」並附上一張「綠油油」的崩盤圖片，似乎暗示台股不樂觀。

沒想到川普宣布，將課輸美半導體100％關稅，「但在美國生產的則免稅」，台積電對美投資2000億美元，換言之台積電0關稅。消息一出，台積電ADR（TSM）盤後V型反轉大漲，一度達到3.7%。截至台灣時間上午7時為止，目前盤後已經漲到2.8％、收237.51美元。

當網友還在感謝「女神」再次發威時，巴逆逆今日早上10點再次發文「趕快認錯」，並附上哭哭臉的表情符號。她貼出自己買進台積電的對帳單，並且成功委託交易，「真的啊，但是我想想，你們想相信就會相信，不信也不甘我的事情。」

貼文曝光，網友一片哀號，「成交的話記得在貼一次…轉折快到了」、「完了，川普要轉彎了」、「哇靠，看到我趕快逃」、「別這樣，我們才開心一下子而已」、「妳不要過來啊」、「放過台積電，我要罵髒話囉」、「別啊～救命啊，大盤破歷史最高沒機會了嗎」、「神秘力量來了」、「光是妳昨天的圖，我願拜妳為一代宗師」。

台積電（2330）今日漲55元或4.89%，以大漲近半根的姿態刷1180元新天價，台股盤中飆漲逾566點，衝至24013.58點。半導體供應鏈中設備股均豪（5443）、聖暉*（5536）雙雙亮燈漲停，信紘科（6667）、漢唐（2404）漲停打開，類股歡聲雷動。

