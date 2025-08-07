不追消息不猜盤　財務長靠3指標挑權值股抱出千萬資產

▲上市公司財務長邱懷青靠長期買入權值股、市值型ETF累積千萬資產。

圖文／鏡週刊

財務長就很會選股投資嗎？答案可能顛覆你想像。上市公司財務長邱懷青的投資策略異常簡單，就是長期買進權值股及市值型ETF，靠著專注本業將收入穩穩投入好股，不到40歲已經年領百萬股利，有底氣從職場退休。而權值股中，她最重視企業3財務指標，包含負債比、毛利率、營業淨利率。

邱懷青投資小檔案 出生：1986年

現職：上市公司財務長

經歷：中國信託法人金融襄理、中國建設銀行法人金融經理、CFP國際認證理財規劃師

學歷：法國里昂第三大學商業金融學程；中央大學財金系、財金所

婚姻：已婚，育有1女1子

理財心法： 自創5311理財法，每月收入50％做為生活費、30%投資、10％進修、10％保險費 30％投資以市值型ETF及權值股為主 檢視個股財報看重負債比率、毛利率、營業淨利率

提到財務長，很多人的直覺反應就是有紮實的財經知識、熟悉財報、掌握業內消息，肯定很會選股投資。但上市公司財務長邱懷青對此刻板印象卻大笑說：「投資沒那麼複雜，定期定額、長期買入ETF，市場就會給你回報。」

身材嬌小、長相甜美的邱懷青像個鄰家女孩，完全打破財務長必須身穿套裝、腳踩高跟鞋的形象，而她的投資邏輯也像穿著一樣樸實。她不斷強調：「專注本業，用閒錢長期買ETF、權值股就好。」

24歲前邱懷青靠著打工、省吃儉用存到100萬元；進入職場後，她更將每月的薪資、年終幾乎全數存下，再轉入投資市場，30歲前已累積到1,000萬；婚後與先生一起努力，6年時間再將資產翻1倍到2,000萬。

「我和先生讀研究所時，都是政大商學院副院長周冠男的學生，周老師的長期買進原則，我們實踐超過15年了。」打開邱懷青的投資地圖，大多都是產業權值股及ETF，包括元大台灣50（0050）及富邦台50（006208）超過70張、元大中型100（0051）30張，金融股則有中信金逾40張及兆豐金等，另外，台積電、鴻海等權值股持有時間更超過7年。

權值股很多該怎麼挑？身為財務長，邱懷青在權值股的挑選上最重視3個財務數字，包含負債比率、毛利率、營業淨利率。她解釋，負債比率代表企業財務的健康程度，可了解一家公司是否有過度運用槓桿，負債比率最好在50%以下；至於毛利率、營業淨利率則代表企業在該產業中的競爭力、及公司費用控制能力，這兩者越高越好。

她以台積電為例，負債比率長期在40%以下，毛利率及營業淨利率則是逐年上升，完全是績優生體質，所以長期持有毫無疑慮。「4月初川普關稅戰引發全球股災，短時間內台積電股價暴跌至7字頭，當川普宣布關稅延後3個月、開盤漲停時，我也進場排隊去買台積電。」

身為財務長，她分享一個台積電在財務面上讓人敬佩的做法，那就是提前快速折舊設備，而這是基於對技術快速發展、設備可能提前淘汰的預期，雖然提前折舊會影響公司財報，因為增加折舊費用，會降低當期淨利潤，但卻可能增加未來年度獲利。「小地方反映大方向與企業文化，這樣的好公司當然應該抱牢，有回檔就買入。」



