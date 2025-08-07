實踐長期買進　她不到40歲靠定存式投資股利破百萬

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲獨創5311財務配置法，上市公司財務長邱懷青不到40歲已年領百萬股利。

圖文／鏡週刊

上市公司財務長邱懷青，靠著長期買入權值股及市值型ETF財務自由，她獨創5311財務配置法，再將投資部位依照風險不同分為4層，並在4月初股災恐慌時刻大膽買入積極型個股，為自己創造3成以上獲利。

邱懷青投資小檔案

  • 出生：1986年
  • 現職：上市公司財務長
  • 經歷：中國信託法人金融襄理、中國建設銀行法人金融經理、CFP國際認證理財規劃師
  • 學歷：法國里昂第三大學商業金融學程；中央大學財金系、財金所
  • 婚姻：已婚，育有1女1子
  • 理財心法：
  1. 自創5311理財法，每月收入50％做為生活費、30%投資、10％進修、10％保險費
  2. 30％投資以市值型ETF及權值股為主
  3. 檢視個股財報看重負債比率、毛利率、營業淨利率

「我認為投資就是找一套適合自己的股債配置原則，以不變應萬變，就能長期存活在投資市場上，並賺到合理的利潤。」這是上市公司財務長邱懷青投資15年最大的體悟。

雖然是財務長，熟悉財報、也經常有業內消息，但邱懷青卻腳踏實地靠著買權值股、市值型ETF，將家庭總資產滾超過2,000萬元。不到40歲，她個人年收股利已經破百萬元，有足夠底氣離開職場，但她仍堅守崗位。

邱懷青說，身為客家人，節儉不只是文化，更是從小耳濡目染的習慣。她表示，爸爸身為醫生，該給的教育與栽培不手軟，但爸爸的節儉性格讓她到現在都印象深刻。「小時候放學回到家，就能看到一張張用過的擦手紙在椅背上晾乾，爸爸會2次甚至3次使用，到擦手紙破掉為止。」

出社會工作後，金融業給的薪水也相當不錯，但她仍心心念念著怎麼幫自己賺更多錢、或更節省，盡量存下每一塊錢。她說，自己曾想過要批發三明治，在上班前到路口販賣，為的就是多賺一些錢。不只是上市公司財務長，也是家庭財務長，下班後，邱懷青就化身成為媽媽，到超市挑選日用品，一樣貨比三家不吃虧。

談到財務自由的秘訣，邱懷青卻說，專注本業、踏實存錢才是王道，她用自創的「5311」財務法則分配每月收入，「每月收入進帳後留50%作為家用、30%投資，剩下的20%則為進修及保險費用各半。」

而投資也再依照風險屬性再分為四層。邱懷青解釋，最底層為保險及3個月的生活準備金，第二層是穩健型資產，包含權值股、市值型ETF等，第三層則是積極型資產，像是她自己熟悉的中小型個股，最後一層是另類投資，例如黃金、虛擬貨幣。

邱懷青舉例，4月初美國總統川普引發全球關稅戰，許多個股股價都打了7折，此時她勇敢買進同業、有AI題材的PCB廠，而隨著台股V型反轉，獲利30%起跳，她順勢出場。不過她強調，一定要先將第一、二層的配置都做好才能往第三層走。據了解，有接到AI訂單的PCB廠包含金像電、欣興等。

投資15年的資歷，邱懷青說，自己與先生念研究所時期是政大商學院副院長周冠男的學生，也一直實踐長期買進的策略。問她，川普關稅戰若引發全球經濟衰退該如何應對？「就是持續買進，撐過經濟衰退期。」邱懷青說。


