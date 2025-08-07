ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

關稅20%恐掀倒閉潮？水五金協會發聲明　闢謠：產線正常運作中

▲受到美國關稅影響，彰化水五金產業受到重創。（示意圖／彰化縣政府提供，資料照）

▲關稅20%衝擊恐掀倒閉潮，水五金協會駁斥。（資料圖／彰化縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

美國對台灣課徵的20%暫行關稅今（7）日正式生效，日前卻有傳言指稱，產業重鎮彰化鹿港頂番婆的廠商因關稅衝擊引發倒閉潮，甚至出現「做二休五」的慘況。對此，彰化縣水五金產業發展協會嚴正發聲明稿駁斥，強調相關說法與事實嚴重不符，業界目前仍穩定生產，絕無大規模停工或倒閉潮，並對不實指控表達強烈譴責。

彰化縣水五金產業發展協會指出，照明設計師袁宗南聲稱台灣水五金業者自6月起因美國關稅暴增而「接不到訂單」，部分工廠甚至被迫「一週僅開工兩天」。然而，彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈反駁，雖然關稅確實帶來挑戰，但當地廠商仍在積極出貨，產能並未如傳言般驟減。他強調「訂單確實受影響，但絕非『歸零』，更沒有『做二休五』的狀況，這種誇大說法已對產業形象造成傷害。」

張家烈指出，過去兩個月廠商其實處於「趕單狀態」，訂單雖較往年減少約2成，但生產線仍維持正常運作。他強調：「我們現在是週休二日，部分廠商甚至需要加班，所謂『做兩天休五天』完全偏離事實。」

張家烈坦言，20%關稅確實壓縮利潤空間，但業界正透過多元策略因應，但他們對政府有信心，希望能持續努力降至15%，這樣產業更有競爭力。

▲關稅20%衝擊恐掀倒閉潮，水五金協會駁斥。（圖／翻攝自水五金產業協會）

▲關稅20%衝擊恐掀倒閉潮，水五金協會駁斥。（圖／翻攝自水五金產業發展協會）

