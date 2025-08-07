台積內鬼買2豪宅、上班搞消失「炫富下場超慘」　網嘆：業界封殺

▲2員工勾結1前員工將台積電（TSMC）技術機密洩漏給競爭對手。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電抓到內鬼洩密，9名工程師涉嫌技術外洩，其中3名工程師也被法院裁定羈押禁見，工程師的相關背景、家庭狀況都被肉搜出來，有網友好奇「下場會如何？」依《國安法》規定，未來最重恐處12年有期徒刑、併科新台幣1億元罰金。還有網友指出，之後也不可能在科技業混了，「業界封殺」。

有網友在Threads發文，「台積電的內鬼被肉搜了，想知道那三個人後續大概會怎樣？」

對此，網友紛紛表示，將面臨高額的賠償金還有刑期，最慘的情況是被業界封殺，「恭喜這些工程師，可能面臨12年刑期+破億罰金，人生從此黑白」、「被台積電列為黑名單了，以後工作沒有企業可以用他們了，自毀前程不能怪罪別人，更何況自己造成的」、「人生從此完蛋，台積電法務部門不會放過他們，高額賠償金加上最高12年的刑期，就算出來後，也很難找科技業工作。就算找其他基層工作，那薪水也會每個月被扣款還錢」。

有網友感嘆，「12年刑期+1億元，起跳價，同質性產業界不會有人敢用。真的是糊塗，這下人生直接撿角，牢獄之災，職涯斷送，賠償金額一輩子還不起」、「好好一局命盤被自己搞爛」、「若真的被竊取成功，關100年也無法賠償台灣的損失」、「大好前途斷送了，即便坐牢出來，沒廠商會錄用了」。

也有人提到工程師家屬的處境，「全家人一起賠進去，房子的貸款、家裡的生活費、小孩的教育費」、「以學校裡面傳八卦的速度，那個人的老婆應該沒幾天都被知道是誰」、「應該很難繼續在科技業工作，還有重罪要面對，小孩要跟著過苦日子了」。

根據國科會說明，台積電的2奈米製程技術屬於「國家核心關鍵技術」，早在2023年即被列入關鍵技術清單，涵蓋14奈米以下製程、關鍵氣體、化學品與設備等。若遭非法取得、使用或洩漏，最重可處12年有期徒刑、併科新台幣1億元罰金，刑度為《國安法》2022年修正後新增的重罪條文。