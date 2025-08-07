ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

半導體關稅陰霾散去　台股蓄勢待發

▲美國總統川普將向對美進口半導體課徵100%關稅。（圖／路透）

▲美國總統川普將向對美進口半導體課徵100%關稅。（圖／路透）

文／鉅亨買基金

川普政府擬對半導體產品課徵100%關稅，表面上衝擊出口，但在「只要在美建廠即可豁免」的前提下，許多已布局或正規劃設廠的台灣企業，反而有望化危機為轉機。台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位，將持續穩固寶座。

台灣對美出口高度依賴電子產品
台灣出口至美國的商品中，絕大多數為電子相關產品，尤其以晶片、半導體與高科技零組件為主。根據統計，台灣今年上半年對美外銷訂單金額達1,120億美元，其中高達75.5%為資訊通信與電子產品，顯示電子產業是台灣對美貿易的核心項目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次川普提出的半導體關稅政策，表面上似乎將重創全球電子供應鏈，但實際上只要企業有意願或已開始在美國設廠，即可完全免於課徵關稅。以台積電為例，目前已在亞利桑那州設有營運中的晶圓廠，並正積極建設另外兩座工廠，符合美國豁免條件，預料對其營運幾乎不構成衝擊。

政策釋利多訊號，半導體龍頭無懼關稅衝擊
基於「只要在美國設廠即可免關稅」的原則，台積電及其他預計赴美設廠的台灣企業，預期皆能安心因應。市場也迅速反映此一政策訊號：台積電ADR盤後出現V型反彈，漲幅達3.7%，蘋果、輝達等科技巨頭股價同步上揚，顯示市場信心回升。由此可見，只要企業已在美生產，或已明確承諾建廠，台灣半導體及相關科技供應鏈所面臨的短期衝擊將相當有限。

美國聚焦AI布局，台廠投資美國勢在必行
美國政府已明確將AI發展作為未來產業政策的核心基礎，相關基礎建設與框架正在加速推動，吸引大量資金與企業赴美設廠，全力打造完整的AI產業鏈。台灣也有望比照先前歐盟與日本的做法，陸續規劃擴大對美投資，以爭取在這波全球AI戰略中取得關鍵席位。

對於尚未在美國設廠的台灣企業而言，這波AI投資熱潮可望成為重要契機，透過政府協助或結合現有企業資源，擬定具體的赴美投資與建廠方案，不僅有助爭取關稅豁免，也將進一步強化供應鏈韌性與國際競爭力。

掌握政策紅利，台灣科技股長線仍具優勢
就目前川普提出的半導體關稅版本來看，對台灣的實質影響其實相當有限。一旦關稅議題塵埃落定、利空出盡，市場焦點勢必重新回到企業獲利與長期產業趨勢上。

隨著AI應用推動運算需求與生產力提升，台灣作為全球科技供應鏈的關鍵樞紐，具備技術領先優勢，有望吸引更多資源與國際合作機會，鞏固在全球科技產業中的核心地位。最終投資回歸AI主軸，台灣位居AI供應鏈第一排，長線受惠趨勢不變。

本文節錄自鉅亨買基金，不得轉載

關鍵字： 半導體台灣企業AI投資電子供應鏈科技股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

推薦閱讀

快訊／捲台積電偷機密事件　東京威力科創聲明「已開除涉案員工」

快訊／捲台積電偷機密事件　東京威力科創聲明「已開除涉案員工」

台積電日前傳出「內鬼」外洩2奈米技術，機密流向重要設備日商東京威力科創（TEL），外界更聯想，日本半導體國家隊Rapidus的崛起恐怕不是巧合，對此TEL今日發布最新聲明，證實一名前員工，經確認涉及台灣司法機關於2025年8月5日公布之事件，已採取解僱處分，並全面配合台灣司法當局調查。

2025-08-07 10:12
半導體關稅！法人：台積電供應鏈大贏家　股價有1、2天反映期

半導體關稅！法人：台積電供應鏈大贏家　股價有1、2天反映期

美國總統川普宣布半導體關稅100%，惟在美國生產的企業豁免，此一消息出爐後激勵今（7）日台積電（2330）股價大漲4.89%，來到1180元新高，台股上攻2萬4千點大關，法人表示，赴美設廠半導體供應鏈將是最大受惠者，短線上股價將有一、二天反映期，大型EMS廠鴻海（2317）重新站回年線，代表台股處於類股輪盤狀況，有利指數維持高檔震盪。

2025-08-07 10:58
快訊／環球晶入列蘋果在美千億投資豁免關稅　股價亮燈漲停

快訊／環球晶入列蘋果在美千億投資豁免關稅　股價亮燈漲停

環球晶圓（6488）旗下美國子公司 GlobalWafers America LLC（ GWA）今日宣布，正式與 Apple 建立全新的供應鏈合作夥伴關係，進一步強化美國半導體製造供應鏈。此合作呼應川普政府「推動美國邁向全球半導體製造領導地位」為優先的政策方向，消息發布後，環球晶今日股價股價直衝漲停亮燈鎖死，上漲34元來到375元。

2025-08-07 09:48
快訊／台積電豁免關稅刷1175元天價　供應鏈4檔亮燈

快訊／台積電豁免關稅刷1175元天價　供應鏈4檔亮燈

美半導體關稅開獎，雖核課100%稅率但台積電（2330）在當地投資列入豁免，台積電今日開盤追平1165元天價，不到半小時刷1175元新天價，半導體供應鏈中設備股均豪（5443）、聖暉*（5536）雙雙亮燈漲停，信紘科（6667）、漢唐（2404）漲停打開，類股歡聲雷動。

2025-08-07 09:32
台股飆漲600點下不了單！　券商二哥凱基證驚爆當機

台股飆漲600點下不了單！　券商二哥凱基證驚爆當機

川普對半導體關稅政策開獎，台積電（2330）逃過100%關稅大漲刷天價，台股今（7）日盤中飆漲600點，不過投資人卻哀嚎「上不了車」，因為國內第2大券商、凱基金（2883）子公司凱基證券開盤19分鐘出現當機，完全無法下單。

2025-08-07 11:39
快訊／台積電刷1180元新天價　台股飆漲逾560點站上2萬4

快訊／台積電刷1180元新天價　台股飆漲逾560點站上2萬4

美國總統川普宣布半導體關稅解禁，權值股龍頭台積電（2330）漲55元或4.89%，以大漲近半根的姿態刷1180元新天價，台股盤中飆漲逾566點，衝至24013.58點。

2025-08-07 09:44
官股金控第一金、兆豐金今同步除息　雙陷貼息垂淚

官股金控第一金、兆豐金今同步除息　雙陷貼息垂淚

第一金（2892）、兆豐金（2886）兩大官股金控於今（7）日同步除權息，惟股價都是小平高盤開出之後，連袂走低呈現貼息狀態。

2025-08-07 11:23
台船環海獲頒商業大獎　離岸風電工程與永續發展卓越貢獻深受肯定

台船環海獲頒商業大獎　離岸風電工程與永續發展卓越貢獻深受肯定

台灣國際造船公司(2208)轉投資的台船環海風電工程公司，近期獲比利時台北辦事處肯定，頒發2024-2025年度「比利時-台灣優良商業大獎」(Belgium-Taiwan Business Award)，此獎項評比了過去一年來比利時企業在台投資發展之成果，台船環海公司在促進比台商業投資合作、推動離岸風電技術創新與實踐永續發展等多方卓越表現獲得肯定。

2025-08-07 17:24
3類房貸爭議有解！　金管會要銀行公會設申訴窗口

3類房貸爭議有解！　金管會要銀行公會設申訴窗口

央行針對房市進行七波信用管制，加上銀行房貸逼近放貸上限，因此傳出民眾申辦房貸爭議，金管會近半年接近30件房貸申訴案件，今（7）日記者會表示，已請銀行公會及各銀行總行針對「首購」、「自住」及「已承諾」的房貸爭議案件設置單一申訴窗口，並妥適處理相關申訴情事。

2025-08-07 17:12
港務公司七堵都更招商說明會　緊鄰陽明總部有望成為海運產業園區　

港務公司七堵都更招商說明會　緊鄰陽明總部有望成為海運產業園區　

台灣港務公司基隆分公司於今(7)日上午為「一德新村都市更新事業公開評選實施者案」舉辦招商說明會，與潛在投資人進行投資訊息之交流與招商機制的說明，除進行溝通交流外，亦帶業者實地走訪了解基地環境及現況。由於土地緊鄰陽明海運總部，有望建設為海運產業園區。

2025-08-07 17:12

讀者迴響

熱門新聞

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

台積電內鬼案　業內人士曝1可能狀況

台積電2奈米洩密震撼國安　日媒：恐改寫半導體版圖

快訊／捲台積電偷機密事件　東京威力科創聲明「已開除涉案員工」

川普「100%半導體關稅」有豁免　陸行之：台積電免稅

台積電100%關稅豁免！台股大漲逾461點挑戰2萬4　台積電平天價

預測台股崩盤　反指標女神認錯「做1舉動」全場哀號

狂罵變美積電　一票人改口讚「還好台積電提前佈局」

台積電內鬼「是菁英中的菁英」　專家揭年薪

台股飆漲600點下不了單！　券商二哥凱基證驚爆當機

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366