半導體關稅陰霾散去　台股蓄勢待發

▲美國總統川普將向對美進口半導體課徵100%關稅。（圖／路透）

文／鉅亨買基金

川普政府擬對半導體產品課徵100%關稅，表面上衝擊出口，但在「只要在美建廠即可豁免」的前提下，許多已布局或正規劃設廠的台灣企業，反而有望化危機為轉機。台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位，將持續穩固寶座。

台灣對美出口高度依賴電子產品

台灣出口至美國的商品中，絕大多數為電子相關產品，尤其以晶片、半導體與高科技零組件為主。根據統計，台灣今年上半年對美外銷訂單金額達1,120億美元，其中高達75.5%為資訊通信與電子產品，顯示電子產業是台灣對美貿易的核心項目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次川普提出的半導體關稅政策，表面上似乎將重創全球電子供應鏈，但實際上只要企業有意願或已開始在美國設廠，即可完全免於課徵關稅。以台積電為例，目前已在亞利桑那州設有營運中的晶圓廠，並正積極建設另外兩座工廠，符合美國豁免條件，預料對其營運幾乎不構成衝擊。

政策釋利多訊號，半導體龍頭無懼關稅衝擊

基於「只要在美國設廠即可免關稅」的原則，台積電及其他預計赴美設廠的台灣企業，預期皆能安心因應。市場也迅速反映此一政策訊號：台積電ADR盤後出現V型反彈，漲幅達3.7%，蘋果、輝達等科技巨頭股價同步上揚，顯示市場信心回升。由此可見，只要企業已在美生產，或已明確承諾建廠，台灣半導體及相關科技供應鏈所面臨的短期衝擊將相當有限。

美國聚焦AI布局，台廠投資美國勢在必行

美國政府已明確將AI發展作為未來產業政策的核心基礎，相關基礎建設與框架正在加速推動，吸引大量資金與企業赴美設廠，全力打造完整的AI產業鏈。台灣也有望比照先前歐盟與日本的做法，陸續規劃擴大對美投資，以爭取在這波全球AI戰略中取得關鍵席位。

對於尚未在美國設廠的台灣企業而言，這波AI投資熱潮可望成為重要契機，透過政府協助或結合現有企業資源，擬定具體的赴美投資與建廠方案，不僅有助爭取關稅豁免，也將進一步強化供應鏈韌性與國際競爭力。

掌握政策紅利，台灣科技股長線仍具優勢

就目前川普提出的半導體關稅版本來看，對台灣的實質影響其實相當有限。一旦關稅議題塵埃落定、利空出盡，市場焦點勢必重新回到企業獲利與長期產業趨勢上。

隨著AI應用推動運算需求與生產力提升，台灣作為全球科技供應鏈的關鍵樞紐，具備技術領先優勢，有望吸引更多資源與國際合作機會，鞏固在全球科技產業中的核心地位。最終投資回歸AI主軸，台灣位居AI供應鏈第一排，長線受惠趨勢不變。

本文節錄自鉅亨買基金，不得轉載