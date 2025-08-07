ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

長榮股利助攻！台驊上半年EPS達4.54元　因投資規劃暫不分派盈餘

▲台驊控股創辦人顏益財。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

台驊控股（2636）今日公佈上半年合併營收為新台幣112.43億元，較去年同期減少2.17%；歸屬母公司稅後淨利為6.22億元，每股盈餘（EPS）4.54元，展現穩健獲利能力，其中，上半年來自長期持股的長榮股利收入達新台幣2.79億元。台驊董事會今日也決議，114年上半年度盈餘，因應投資考量不予分派。
 
台驊指出，儘管營收較去年同期略有下滑，公司每股盈餘（EPS）仍穩定維持在新台幣4元以上，顯示獲利來源多元，亦反映本公司獲利表現與運價波動並非高度連動。公司持續透過對上下游產業的策略性投資與資金靈活配置，提升整體營運彈性與抗風險能力，進一步強化財務穩健性與長期競爭優勢。 
台驊114年上半年來自長期持股的股利收入達新台幣2.79億元，占稅後淨利比重約44.8%，已成為穩定獲利來源之一，亦凸顯多元投資布局所創造的策略價值。以每股盈餘4.54元對照現階段股價，本益比相較同業明顯偏低，公司長期策略布局的價值尚未完全反映於市場評價。未來公司將持續深化多元投資與資產活化策略，強化營運效能與財務結構，以提升整體企業價值並創造穩健的長期股東報酬。

台驊董事會也於今日決議，114年上半年度盈餘不予分派，台驊表示，係綜合考量營運資金調度、海外據點拓展、智慧物流平台升級，以及潛在策略性投資規劃等資金需求，決定保留部分盈餘以支應相關資金安排。

截至114年6月30日止，台驊累積可供分配盈餘達新台幣41.49億元。未來將視全年營運成果與資金配置狀況，審慎評估是否於下半年盈餘分派時一併納入上半年盈餘，持續秉持穩健財務策略，致力於兼顧企業長期發展與股東權益。
 
台驊指出，今年上半年已完成新加坡與印尼子公司設立，同時亦完成日本子公司 THI Japan Co., Ltd. 增資作業，持股比自51%提升至90%，將完善日韓市場與東協國家間之物流樞紐鏈結，為未來跨境物流服務與整體營運動能注入成長動力。
 
另外，台驊原擬投資韓國 Skymaster Express Inc. 案，因雙方對交易條件未達共識，經評估後決議中止此案，但未來仍不排除合作機會。公司將持續以審慎原則推動具長期回報與策略價值的投資案。
 
目前台驊業務除北美線外，亦集中於亞洲近洋、東南亞與歐洲等非關稅敏感區，營運不受中美關係影響，具備穩定出貨與訂單可預期性優勢。展望下半年，公司將持續優化東協轉運體系與海空整合效率，以投資物流上下游產業，提升投資報酬率為導向，推動成長。

