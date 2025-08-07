台船環海獲頒商業大獎　離岸風電工程與永續發展卓越貢獻深受肯定

▲台船環海董事長曾國正(左二)與執行長Javier Magro(左三)上台領獎,與比利時台北辦事處處長馬徹(左一)與法蘭德斯外貿投資局代表(右一)合照。(圖／台船環海)

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)轉投資的台船環海風電工程公司，近期獲比利時台北辦事處肯定，頒發2024-2025年度「比利時-台灣優良商業大獎」(Belgium-Taiwan Business Award)，此獎項評比了過去一年來比利時企業在台投資發展之成果，台船環海公司在促進比台商業投資合作、推動離岸風電技術創新與實踐永續發展等多方卓越表現獲得肯定。

台船環海為台船與比利時DEME集團於2019年在台合資成立，雙方股東初期即投入重大投資，在台建造首艘離岸風電大型施工船「環海翡翠輪」，該船自2023年交付後，先後投入中能、海龍離岸風電計畫建設，2024年如期如質完成中能風場31座水下基礎、海龍二號風場海上變電站及全數37座水下基礎安裝、海龍三號風場亦完成海上變電站之水下基礎安裝，從工作船設計建造到海上營運，不僅將歐洲20多年風場經驗成功複製，更進一步結合台灣造船實力以及海工資源，量身打造，在台灣風場深具天候海象挑戰條件下完成風場建置，為台比合作交出漂亮成績單，也自此為台灣自主海事工程技術打下基礎。

頒獎典禮於台北舉行，由比利時台北辦事處處長馬徹(Matthieu Branders)頒發獎項，台船環海公司董事長曾國正親自出席該頒獎典禮並上台領獎，表示台船環海公司感謝比利時台北辦事處長期推動雙邊交流，也向所有獲獎企業致上祝賀之意。台船環海公司執行長Javier Magro在致詞時表示：「這份榮耀代表的不僅是企業成就，更體現我們對台灣能源轉型與永續未來的承諾。台船環海將持續透過綠能創新與在地發展，強化台灣與比利時之間深厚的合作關係。」

全球風能理事會(GWEC)今年四月發布之「2025 全球風電報告」指出2024年，台灣在離岸風電成功併網總裝置容量突破3GW，晉級成為全球離岸風電累計裝置容量前五大國家，環海翡翠輪自2023年投入台灣風場建設至今，已貢獻達1GW之安裝能量。台船環海公司以專業海事工程管理能力，持續與台灣中小型海事工程團隊共同合作、優先採用本地供應商，持續促進產業鏈發展，共榮共利，在台灣能源轉型發展上發揮力量，成為值得信賴的本土海事工程品牌。