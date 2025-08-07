快訊／美股開盤走高　台積電ADR大漲5.62％

▲台積電、美國總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國股市7日開盤表現亮眼，三大指數同步上漲。道瓊指數一度增加252.59點，漲幅0.57％，來到44445.71點；標普500指數也上升33.92點，漲幅0.53％，報6379點；納斯達克則上漲161.40點，漲幅0.76％，報21330.83點。

根據台灣時間晚間10點43分數據，納斯達克維持紅盤，報21316.43點，上漲147.01點（0.69％）；道瓊指數則回落至44043.24點，下跌149.88點（-0.34％）；標普500小幅上升至6358.61點，漲幅0.21％。

個股方面，輝達（NVDA）表現強勁，股價來到182.955美元，單日上漲1.97％。台積電（TSM）漲勢更為突出，收在244.37美元，漲幅高達5.62％。艾司摩爾（ASML）也有2.57％的漲幅，收在708.71美元。Arm Holdings（ARM）、Super Micro Computer（SMCI）、Summit Midstream Corporation（SMC）皆呈現不同程度的上揚。

不過，英特爾（INTC）表現疲弱，股價下挫2.88％至19.823美元，主要原因與川普再次公開呼籲公司執行長立即下台有關。此外，禮來（LLY）因口服減肥藥效果未達預期，開盤即重挫近10％。蘋果（AAPL）則延續先前漲勢，開盤上揚2.3％，谷歌（GOOGL）也小幅上漲0.52％。特斯拉（TSLA）則幾乎持平，報319.85美元。