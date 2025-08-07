商總頒發第七屆品牌金舶獎　33家優質品牌獲獎

▲全國商業總會理事長許舒博。（圖／商總提供）

記者高兆麟／台北報導

中華民國全國商業總會為提升台灣中小企業品牌力的市場開拓及永續經營，主辦的「第七屆品牌金舶獎」於今日舉行頒獎典禮，由產官學組成的評審團選出33家海內外傑出企業品牌。商總理事長許舒博表示，在台灣，有無數默默耕耘的中小企業，懷抱創新與理想，在市場中努力闖出一條品牌之路。看見這股潛力，推動「品牌金舶獎」，不以規模大小論高下，替具有創新能量的中小企業開啟更多可能。

在第七屆品牌金舶獎選拔活動中，各組皆有不同評選標準，「綠色永續組」為提升能源或資源使用效率以減少對環境衝擊；「國際授權潛力組」為企業商模和商品授權或代理至海外具潛力者；「服務創新組」為有別於同業方式來突破跨界整合應用創新者，以及「海外僑臺商組」選拔者為優良企業其品牌在當地國具有一定影響力，總共四大組，為具有世界競爭力的品牌輸出掌握永續經營策略，激勵品牌達到永續ESG作為，迎合世界潮流。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲政澄水產獲「服務創新組」獎。（圖／商總提供）



此次獲得「服務創新組」獎的政澄水產，創立於1984年擁有超過四十年的專業水產貿易經驗，以高品質鮪魚產品行銷全球，是業界少數橫跨上游捕撈、國際加工與出口貿易的全方位企業。旗下品牌「鮪軒」主打嚴選海洋資源與低溫保鮮技術，從海上直送餐桌，以穩定品質與誠信服務贏得國內外買家長期合作信賴。

近年來，鮪軒積極投入品牌轉型與電商布局，不僅拓展冷鏈物流與居家餐桌市場，更以「健康、天然、可溯源」**的品牌理念，推動永續海洋與食安認證標準，提升台灣水產在全球市場的競爭力。

此次參與品牌金舶獎活動，政澄水產表示：「我們相信，品牌是產業升級的關鍵。鮪軒不僅是我們對品質的堅持，也是對土地與環境的承諾。很榮幸能支持金舶獎與眾多優秀品牌並肩前行，讓世界看見台灣的實力。」

另外專注於消防安全設備領域，獲得「國際授權潛力組」獎的云風實業股份有限公司，不僅展現品牌實力，更傳遞企業對於守護社會安全的長期承諾與責任。

▲云風實業獲「國際授權潛力組」獎。（圖／商總提供）



成立以來，云風實業專注於各式消防排煙、通風與熱氣排放系統設備之設計、製造與安裝，涵蓋大型公共建設、商辦大樓、醫療院所、工業廠房與高樓住宅等多元場域。憑藉對技術的精進與品質的堅持，云風已成為國內消防通風系統領域中的專業品牌代表。

此次參與品牌金舶獎活動，云風實業表示：「我們致力於做那個在災難來臨時發揮關鍵作用、平時卻不易被看見的角色。這份責任與使命感，正是我們持續投入創新與品質控管的動力來源。」未來，云風實業也將持續深耕智慧建築與永續環保系統應用，以更高規格守護城市安全，並與台灣品牌共同走向國際舞台。

品牌金舶獎是企業發光發亮的平台，全國商業總會將輔導獲獎企業共同鏈結海外商會組織能量，將政府資源挹注當靠山，讓品牌在發展國際市場的同時，創造台灣的實力，打造BIT（Brand In Taiwan）模式，推動臺灣產業成為具有世界競爭力的護國群山。