晶片稅台灣逃過一劫？旅美教授曝「川普背後算盤」：只是誘餌

▲川普。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普將對半導體徵收高達100%的關稅，但如果有在美國建廠，或是已承諾在美國設廠生產投資，就可免關稅。旅美教授翁履中分析，現階段的政策像是川普設下的「誘餌」，短期看似利多，但背後目的是強化供應鏈對美國的依賴，若未搭配完整配套，恐導致台灣產業結構外移、甚至產生空洞化。

旅美教授翁履中在粉專發文，台積電獲得關稅豁免，台灣看似逃過一劫，但川普未明確說明，台灣製造的晶片可以免關稅出口美國。雖然AMD總裁蘇姿丰曾指出，台灣製造成本比美國廠便宜5%至20%，加上運輸費與時程延遲仍具價格競爭力，但若美方日後修法，將免稅限定於「美國製造晶片」，台灣製晶片即使品質再佳、成本再低，也可能被排除在外，甚至被市場邊緣化，「川普要的不會是外國生產的晶片無關稅進美國，而是『晶片產製地在美國』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

翁履中還提到，像Apple、NVIDIA、AMD等美商大戶，若被迫轉向美國本地生產，現有的台灣廠將面臨高階產能利用率下滑，研發資源外流，以及人才流失的多重打擊；如果現在是過渡時期，「當自家海外產品比本地生產還便宜，形成價格內鬥」，將影響台積電整體資源配置效率，若政府未及時補貼或採購保證，台灣部分的生產和整體投資回報也將受到衝擊。

不僅台灣業者壓力山大，美國本土晶片業者如Intel、Micron等也面臨價格競爭壓力。翁履中指出，一旦台灣產品價格更具優勢，可能反而促使美國業者向政府遊說加強保護，進一步鎖死外部產品進口，將全球供應鏈被美國「本地化」。

翁履中直言，這次豁免政策更像是川普設下的「短期誘餌」，看似讓利，實則拉高「在美投資」門檻與依賴，階段性讓台灣供應鏈「習慣美國」，未來條件只會更嚴。

翁履中強調，台灣未來應該思考的是，如何建立全球多元市場、掌握技術與設計主導權，而不是只靠在美設廠來尋求生存空間，「護國神山不是不能保護台灣，而是沒有保證會永遠留在台灣」；如果美國市場受限、資源外流，甚至台灣的人才無法在本地取得工作，而美國又要求台灣企業在美國必須以雇用美國員工為優先，台灣整體產業虛化，未來的方向何在？