晶片稅台灣逃過一劫？旅美教授曝「川普背後算盤」：只是誘餌

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普將對半導體徵收高達100%的關稅，但如果有在美國建廠，或是已承諾在美國設廠生產投資，就可免關稅。旅美教授翁履中分析，現階段的政策像是川普設下的「誘餌」，短期看似利多，但背後目的是強化供應鏈對美國的依賴，若未搭配完整配套，恐導致台灣產業結構外移、甚至產生空洞化。

旅美教授翁履中在粉專發文，台積電獲得關稅豁免，台灣看似逃過一劫，但川普未明確說明，台灣製造的晶片可以免關稅出口美國。雖然AMD總裁蘇姿丰曾指出，台灣製造成本比美國廠便宜5%至20%，加上運輸費與時程延遲仍具價格競爭力，但若美方日後修法，將免稅限定於「美國製造晶片」，台灣製晶片即使品質再佳、成本再低，也可能被排除在外，甚至被市場邊緣化，「川普要的不會是外國生產的晶片無關稅進美國，而是『晶片產製地在美國』。」

翁履中還提到，像Apple、NVIDIA、AMD等美商大戶，若被迫轉向美國本地生產，現有的台灣廠將面臨高階產能利用率下滑，研發資源外流，以及人才流失的多重打擊；如果現在是過渡時期，「當自家海外產品比本地生產還便宜，形成價格內鬥」，將影響台積電整體資源配置效率，若政府未及時補貼或採購保證，台灣部分的生產和整體投資回報也將受到衝擊。

不僅台灣業者壓力山大，美國本土晶片業者如Intel、Micron等也面臨價格競爭壓力。翁履中指出，一旦台灣產品價格更具優勢，可能反而促使美國業者向政府遊說加強保護，進一步鎖死外部產品進口，將全球供應鏈被美國「本地化」。

翁履中直言，這次豁免政策更像是川普設下的「短期誘餌」，看似讓利，實則拉高「在美投資」門檻與依賴，階段性讓台灣供應鏈「習慣美國」，未來條件只會更嚴。

翁履中強調，台灣未來應該思考的是，如何建立全球多元市場、掌握技術與設計主導權，而不是只靠在美設廠來尋求生存空間，「護國神山不是不能保護台灣，而是沒有保證會永遠留在台灣」；如果美國市場受限、資源外流，甚至台灣的人才無法在本地取得工作，而美國又要求台灣企業在美國必須以雇用美國員工為優先，台灣整體產業虛化，未來的方向何在？

普發1萬不排富了　行政院：照三讀條例編預算

17檔台股ETF領先大盤創高　97.5萬人都賺錢

17檔台股ETF領先大盤創高　97.5萬人都賺錢

受到半導體關稅可望豁免利多，以及台積電（2330）創下收盤歷史新高之下，大盤7日大漲556.41點，漲幅2.37%，收盤收在24003.77點，成功站上24000點大關，不但創下今年新高，也創下2024年7月10日以來新高，成為史上第三高，距離歷史新高指日可待，17檔台股ETF領先大盤創下收盤新高，讓97萬5085受益人賺錢。

2025-08-08 09:47
不只被川普逼辭職　外媒曝英特爾董事與陳立武也有歧見

不只被川普逼辭職　外媒曝英特爾董事與陳立武也有歧見

美國總統川普7日突在自家社群平台「真相社群」（Truth Social）發文，直指英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）與中國有「重大商業連結」，存在高度利益衝突，應即刻辭職，引發市場震撼。《華爾街日報》8日報導指出，陳立武其實早在川普介入前，便與英特爾董事會部分成員在公司戰略方向上存有歧見，現況已浮現出更深層的治理危機。

2025-08-08 12:18
航運龍頭馬士基全年財測上調　貨櫃三雄連袂走揚漲逾1.5%

航運龍頭馬士基全年財測上調　貨櫃三雄連袂走揚漲逾1.5%

全球航運巨頭馬士基（A.P. Moller-Maersk）繳出亮麗第2季財報，並調高今年全年財測目標，激勵貨櫃三雄連袂走高，股價走揚逾1%。

2025-08-08 10:27
MSCI季調出爐！台股成分股增康霈、川湖　小型指數增印能等7檔

MSCI季調出爐！台股成分股增康霈、川湖　小型指數增印能等7檔

MSCI明晟今（8）日清晨公布最新季度調整，全球標準指數的台股分股新增川湖（2059）及康霈*（6919）2檔、刪除寶成（9904）及潤泰新（9945）2檔， 全球小型指數的台股成分股則新增印能科技（7734）等7檔、刪除皇翔（ 2545）等4檔，調整將於8月26日盤後生效。

2025-08-08 09:15
新一輪貨幣戰爭掀序幕　陳冲：美元穩定幣是陽謀也是陰謀

新一輪貨幣戰爭掀序幕　陳冲：美元穩定幣是陽謀也是陰謀

前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲向以「美元穩定幣是陽謀也是陰謀」為題《ETtoday新聞雲》投書，他認為，美國新近通過的GENIUS法，發行穩定幣必須有十足法幣或是短期國債為支撐，這也是川普政府近來要求改發短債的精妙之處。

2025-08-08 10:49
一家公司拖垮國家股市！丹麥獨憔悴　謝金河點名可供台灣借鏡

一家公司拖垮國家股市！丹麥獨憔悴　謝金河點名可供台灣借鏡

全球股市逐步消化川普政府關稅不確定，也收復對等關稅宣布當時下跌的失土，財信傳媒董事長謝金河觀察，歷經川普關稅戰股市表現，以「企業力就是國家經濟力！」為題撰文，內容他提到撐起丹麥股市一直下挫，原因在於重量企業之一沃旭跌勢所致。

2025-08-08 12:58
加油要快！　下周油價預估汽油漲0.1至0.2元

加油要快！　下周油價預估汽油漲0.1至0.2元

受到OPEC+增產消息影響，國際油價本週回落，按中油浮動油價機制計算結果顯示，若不考量平穩措施，汽、柴油價格理應調漲。不過在啟動平穩機制後，預估下週（8月12日凌晨起）汽油價格將不調整或微幅上漲0.1至0.2元，柴油調漲0.1至0.3元。

2025-08-08 12:29
快訊／台積電再創天價！上漲5元至1185　指數上漲逾120點

快訊／台積電再創天價！上漲5元至1185　指數上漲逾120點

美股周四（7日）指數漲跌互見，台股繼昨日大漲之後，今（8）日以上漲22.88點、24026.65點開出，震盪走高，指數上漲逾110點，台積電（2330）小漲5元至1185元，再刷天價。

2025-08-08 09:05
高股息ETF配息縮水？總報酬也很重要　2重點看品質、00918底氣超足

高股息ETF配息縮水？總報酬也很重要　2重點看品質、00918底氣超足

近來高股息ETF配息新聞滿天飛，不少愛息族擔心高股息ETF配息縮水，還適合做為現金流的配置嗎？莫急、莫慌、莫害怕！達人建議可以用以下2大重點來檢視你手中的高股息ETF究竟配息底氣夠不夠厚，能不能長期配出穩定好息。

2025-08-08 09:00
00768B配10%超車非投債引配售控管！8/18最後買進日！

00768B配10%超車非投債引配售控管！8/18最後買進日！

8月債券ETF除息秀熱鬧登場，首度配息就震撼市場的復華20年美債（00768B）一舉成為市場焦點。首季配息每單位高達1.24元，年化配息率達9.9%，不僅刷新美債ETF紀錄，更罕見超越多檔非投資等級債ETF，成為本月最受矚目的除息新星。

2025-08-08 08:45

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

普發1萬有障礙！　財政部：限10月底前領完難處理

經濟部找大廠座談　7大咖建議同一件事

台灣20％關稅上路　傳產苦哈哈：沒單等死有單找死

台積電內鬼「準時上下班」太可疑！PTT酸：難怪被抓

OpenAI員工每人發4900萬元　防Meta高薪挖角

快訊／台積電再創天價！上漲5元至1185　指數上漲逾120點

季配型高股息ETF連番降息，00929反升息兩次！網：不愧是月配始祖！

竊台積電2奈米有影武者？業內人士：沒那麼簡單

即／松山機場短暫跳電　台電證實：部分地區壓降

