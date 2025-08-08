加油要快！　下周油價預估汽油漲0.1至0.2元

▲中油。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

受到OPEC+增產消息影響，國際油價本週回落，按中油浮動油價機制計算結果顯示，若不考量平穩措施，汽、柴油價格理應調漲。不過在啟動平穩機制後，預估下週（8月12日凌晨起）汽油價格將不調整或微幅上漲0.1至0.2元，柴油調漲0.1至0.3元。

根據台灣中油公司資料，截至8月7日止，7D3B（70%杜拜、30%布蘭特）週均價為每桶70.02美元，較上週73.02美元下跌3美元，呈現明顯回落；然而新台幣對美元本週匯率為29.914元，較上週29.778元貶值0.136元，部分抵銷油價下跌帶來的降價效應。

依照中油浮動油價調整機制作業原則，若不考量平穩措施與亞洲鄰近國家價格落差限制，原始公式計算結果顯示，汽油價格應調漲0.7元，柴油調漲0.3元。

不過中油為穩定民生物價，已啟動油價平穩措施，預估調整幅度將明顯收斂。若按目前推估，下週92無鉛汽油每公升將落在27.1至27.3元間、95無鉛汽油為28.6至28.8元、98無鉛汽油為30.6至30.8元，超級柴油則為26.1至26.3元。

實際調整幅度將於本週日（11日）中午12點，透過中油全球資訊網與經濟部網站正式公布為準。