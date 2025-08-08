快訊／台股收盤上漲17.49點　台積電跌5元至1175

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（8日）開高走高，加權指數終場上漲17.49點，以24021.26點作收，漲幅0.07％，成交量4205.78億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲22.88點開出，指數開高走高，盤中最高達24131.46點，最低23967.99點，終場收在24021.26點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1175元，跌幅0.42％；鴻海（2317）維持平盤至194.5元；聯發科（2454）下跌5元至1350元；廣達（2382）上漲1.5元來到290.5元；長榮（2603）上漲3元至197.5元。

今天漲幅前5名個股為勤誠（8210）上漲53元，漲幅10％；建通（2460）上漲1.8元，漲幅9.97％；劍麟（2228）上漲9.5元，漲幅9.95％；金像電（2368）上漲37元，漲幅9.95％；柏騰（3518）上漲1.75元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為昇陽半導體（8028）下跌15.5元，跌幅9.42％；堤維西（1522）下跌3.7元，跌幅8.7％；永新-KY（4557）下跌6.9元，跌幅7.95％；旭隼（6409）下跌95元，跌幅7.45％；碩天（3617）下跌14.5元，跌幅6.07％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 勤誠（8210） 583.0 ▲53.0 ▲10.0％ 建通（2460） 19.85 ▲1.8 ▲9.97％ 劍麟（2228） 105.0 ▲9.5 ▲9.95％ 金像電（2368） 409.0 ▲37.0 ▲9.95％ 柏騰（3518） 19.35 ▲1.75 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 昇陽半導體（8028） 149.0 ▼15.5 ▼9.42％ 堤維西（1522） 38.85 ▼3.7 ▼8.7％ 永新-KY（4557） 79.9 ▼6.9 ▼7.95％ 旭隼（6409） 1180.0 ▼95.0 ▼7.45％ 碩天（3617） 224.5 ▼14.5 ▼6.07％

資料來源：證交所