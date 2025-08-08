快訊／台股收盤上漲17.49點　台積電跌5元至1175

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（8日）開高走高，加權指數終場上漲17.49點，以24021.26點作收，漲幅0.07％，成交量4205.78億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲22.88點開出，指數開高走高，盤中最高達24131.46點，最低23967.99點，終場收在24021.26點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1175元，跌幅0.42％；鴻海（2317）維持平盤至194.5元；聯發科（2454）下跌5元至1350元；廣達（2382）上漲1.5元來到290.5元；長榮（2603）上漲3元至197.5元。
今天漲幅前5名個股為勤誠（8210）上漲53元，漲幅10％；建通（2460）上漲1.8元，漲幅9.97％；劍麟（2228）上漲9.5元，漲幅9.95％；金像電（2368）上漲37元，漲幅9.95％；柏騰（3518）上漲1.75元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為昇陽半導體（8028）下跌15.5元，跌幅9.42％；堤維西（1522）下跌3.7元，跌幅8.7％；永新-KY（4557）下跌6.9元，跌幅7.95％；旭隼（6409）下跌95元，跌幅7.45％；碩天（3617）下跌14.5元，跌幅6.07％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|勤誠（8210）
|583.0
|▲53.0
|▲10.0％
|建通（2460）
|19.85
|▲1.8
|▲9.97％
|劍麟（2228）
|105.0
|▲9.5
|▲9.95％
|金像電（2368）
|409.0
|▲37.0
|▲9.95％
|柏騰（3518）
|19.35
|▲1.75
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|昇陽半導體（8028）
|149.0
|▼15.5
|▼9.42％
|堤維西（1522）
|38.85
|▼3.7
|▼8.7％
|永新-KY（4557）
|79.9
|▼6.9
|▼7.95％
|旭隼（6409）
|1180.0
|▼95.0
|▼7.45％
|碩天（3617）
|224.5
|▼14.5
|▼6.07％
資料來源：證交所
