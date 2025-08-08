英特爾發聲明力挺！陳立武發信全員工喊話　信件全文曝光

▲英特爾CEO陳立武。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

美國總統川普日前發文，認為英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）與中國有「重大商業連結」，存在高度利益衝突，應即刻辭職，今日英特爾也聲明表示，英特爾、董事會及執行長陳立武（Lip-Bu Tan）堅定致力於推動美國的國家與經濟安全利益，與總統「美國優先」目標一致，陳立武更親自寫信給英特爾員工，現在信件全文也曝光。

英特爾今日聲明，英特爾、董事會及執行長陳立武（Lip-Bu Tan）堅定致力於推動美國的國家與經濟安全利益，與總統「美國優先」目標一致，投入重要的相關投資。英特爾在美國已具備56年的生產製造經驗，並持續在美國半導體研發與製造投入數十億美元，包括在亞利桑那州的新晶圓廠中採用全美最先進的製程技術，同時也是唯一在美國投資開發先進邏輯製程節點的公司。我們期待持續與政府保持合作。

英特爾執行長陳立武也給英特爾員工的一封信，以下為信件全文：

親愛的團隊成員，今天新聞上有很多討論，我想藉此機會直接跟大家說明。

首先，我想說的是，美國已經是我超過40年的家。我熱愛這個國家，並深深感激它給予我的機會。我同樣熱愛這家公司，能在這個關鍵時刻領導英特爾，不僅是一份工作，更是一種榮譽。這個產業給了我許多，而英特爾在其中扮演著關鍵角色，能和大家一起努力，恢復英特爾的實力，創造未來的創新，是我職業生涯中的光榮。英特爾的成功對於美國的科技與製造領導地位、國家安全及經濟實力至關重要。這不僅驅動我們全球的業務，也是我加入這個團隊的原因，更是我每天前進的動力，推動我們共同的重要工作，打造更強大的未來。

關於我過去在華登國際和益華電腦的職務，近期流傳了許多錯誤資訊。我想澄清，在產業超過40年的時間裡，我建立了遍布全球及多元生態系的合作關係，並且始終遵循最高的法律和道德標準。我的聲譽建立在信任上——說到做到，且以正確的方式去做。這也是我帶領英特爾的方式。

我們正在與政府部門積極溝通，針對所提出的問題提供事實說明。我完全認同總統對於推進美國國家與經濟安全的承諾，感謝他的領導促進這些優先事項，我也為能帶領一家與這些目標密不可分的公司感到自豪。

董事會全力支持我們推動公司轉型、為客戶創新，以及嚴謹執行，我們正持續取得進展。今年晚些時候，我們將邁向使用全美最先進半導體製程技術的大規模量產，這將是重要里程碑，也是每一位同仁的努力及英特爾在美國科技生態系中重要角色的最佳見證。

展望未來，我們的使命明確，機會巨大。我很榮幸能與大家一同踏上這段旅程。

感謝你們為公司未來所付出的一切努力。

陳立武（Lip-Bu）