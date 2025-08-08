快訊／共享汽車平台突宣布暫停營運：感謝一直以來的支持與陪伴

▲Zipcar是第一家推出寵物友善共享車的平台。（圖／翻攝自Zipcar）



記者鄒鎮宇／綜合報導

全球共享汽車平台Zipcar於8日在官方臉書發布公告，宣布自2025年9月8日凌晨00：00起，台灣地區的共享汽車服務將全面暫停。

Zipcar台灣團隊在公告中表示，因應市場環境的變化，已著手規劃營運轉型，未來將以不同方式提供更優質的服務與使用體驗。

根據Zipcar說明，所有會員權益相關細節已公布於官網，並提供服務暫停的Q&A與完整聲明稿供查詢。官方也強調，現有用戶仍可選擇安維斯（AVIS）、Budget等同集團旗下汽車租賃品牌，繼續享有便捷的租車服務權益。

Zipcar台灣團隊感謝用戶一直以來的支持，並透露，未來有望以嶄新型態重新回歸市場。至於後續轉型計畫與服務內容，目前尚待官方進一步公布。