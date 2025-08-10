ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台灣關稅20%+N　他憂「明天開盤慘跌」！一票樂觀：1原因繼續漲

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲網友好奇明天開盤的走勢。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

美國實施對等關稅，台灣暫時稅率20%，但必須採疊加方式計算，貿易需加上原關稅稅率，就有網友好奇，明（11）天台股開盤走勢，會繼續往上噴，還是會慘跌，「有卦嗎？」對此，多數網友樂觀看待，「夜盤都沒跌了，當然繼續噴」、「台積與他的夥伴漲翻天」。

有網友在PTT發文，美國對等關稅大多數國家都是採疊加方式計算關稅，因此台灣真正的關稅數字是原關稅加上20%，引發各界批評，「所以明天股票會怎麼噴啊？明天一根？向上還是向下？現在逃跑還來得及嗎？」

貼文曝光，多數網友直呼「繼續噴」，甚至挑戰歷史新高，「台灣玩法當然是繼續漲」、「台積年底上看3000，不要不信」、「往25000邁進」、「安心睡覺」、「你以為4月在跌什麼，早就反應完了」、「越爛越噴，這幾年都演過」、「GG是0關稅就好了，台股大盤全看GG」、「一定是往上噴啊，半導體又沒受影響」、「怕跌是你信仰不夠。」

▲資方提案加薪五成、近200貿易團體努力中，美東罷工案有轉機。（圖／紐澤西港務局提供）

▲美國實施最新對等關稅政策，對我國傳產衝擊強大。（示意圖／紐澤西港務局提供）

根據美國總統川普於7月31日簽署的最新行政命令，台灣等多數國家對美出口商品，將適用「原有最惠國（MFN）待遇關稅稅率」再疊加暫時性對等關稅稅率20％，等同於台灣出口到美國的相關產品，實際稅率將是原本MFN稅率加上20％的對等關稅。

消息曝光後引爆產業界怒火，此事對農漁產品、傳統產業的衝擊強大，例如原本零關稅的蝴蝶蘭、鬼頭刀，新關稅將提升至20％，紡織品原稅率10％至20％、塑橡膠3％至6％、自行車5.5％到11％，新關稅也要往上疊加上去。

行政院經貿辦強調，我方談判團隊會持續與美方磋商，爭取更合理的對等關稅稅率，並一併討論供應鏈合作及232條款相關議題。

關鍵字： 台股對等關稅網友觀點產業影響貿易政策

