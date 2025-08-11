ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

澎湖輪開航兩年旅客數增八成　駛上駛下設計吸引自駕遊與跑車族

▲澎湖輪。（圖／台航提供）

▲澎湖輪是駛上駛下輪，可搭載82輛汽車，吸引自駕遊與跑車族。(圖／台航提供)

記者張佩芬／台北報導

台灣航業公司所經營的澎湖輪自2023年9月5日開航，新船除了節能減碳效益高，船艙設計獲得國內外三項設計大獎，航行平穩舒適，載客人數增長八成；船隻是駛上駛下輪，可搭載82輛汽車，吸引自駕遊與跑車族，且航程提供Wi-Fi和行動網路，行動寬頻訊號涵蓋範圍達91%。過去經營台華輪出現的長期虧損，已大幅改善。

公司高階指出，澎湖輪船體是由專業的日本客貨輪造船商「內海造船株式會社」打造，並由台灣設計研究院、日本NSS長崎船舶裝備株式會社與操刀「鳴日號」設計的柏成設計組成團隊合作，為整體船舶外觀及內裝進行設計與規劃，將澎湖的藍色公路形象和澎湖意象融入內部空間，並利用光影讓不同紋理和材質產生多種層次感，為澎湖輪融入了富含海洋意象及日系柔和的美學元素，更透過細緻的內外裝空間和慢遊意象的結合，讓澎湖輪雖然主要任務是運輸民生貨物和車輛，還是能夠達成整體風格的一致性。

▲船上的景觀甲板。（圖／台航提供）

▲景觀甲板。（圖／台航提供）

該輪於2023年參與「台灣設計Best 100」的獎項評比，取得「年度建築空間規劃」獎項；2024全球華人金典設計獎再次獲獎；2025年榮獲iF產品設計獎。船隻將木質元素和間接照明大量採用在內裝設計中，柔和船舶冰冷的感覺，讓乘客可以享有溫馨的環境，放鬆身心。

在房間與公共空間方面，共提供貴賓艙2間、特等艙8間，其中2間為無障礙艙間、頭等艙10間、臥鋪艙60間，以及搭配商務座艙60位，經濟座艙240位，設有室內親子遊樂空間、沙龍、咖啡廳、交誼廳等休閒場所，照顧不同人群、年齡所需。室外空間部分，亦有接近海平線與天際的休憩紓展空間，為所有客群提供慢活有品質的搭乘體驗，滿足不同旅客的需求。

船隻並規劃身心障礙及銀髮族友善空間，落實多元包容的精神。委託無障礙協會規劃身心障礙及銀髮族的友善空間，像是在臥鋪設有身心障礙房間，該房型之電源開關高度設計友善輪椅族群，並在扶把上具有點字設計，以及床鋪及衛浴設備均配有緊急救援按鈕。

另因應高齡化社會的到來，妥當貼合銀髮族的需求。簡潔明亮的候船室，透明清楚的乘船價目表與船期表，以及不管在什麼時候，都可以看到身著制服的員工服務與引導旅客。若旅客有建議或是覺得不周到的部分，也有提供清楚透明的申訴管道，提供電話、Email、旅客信箱等收取旅客意見。

▲澎湖輪內裝典雅舒適。（圖／航港局提供）

▲船上內裝典雅舒適。（圖／台航提供）

公司說明，為提昇澎湖輪營運效率與顧客服務品質，公司優化網路購票平台，提升操作介面友善度，目前可提供旅客開航56天前船票及車票預購；分公司售票大廳重新裝潢，導入現代化指引設施，增設電子螢幕看板、資訊系統與自助取票機設備，改善售票處冷氣照明與無障礙設施品；定期辦理售票人員及服務生禮儀訓練課程，強化售票人員及服務生應變與溝通能力。

為因應國際趨勢和法令規範，同樣致力於各項節能減碳措施，其中包括在船隻靠港期間使用岸電設備，以避免船用發電機長時間運轉造成負載變動，增加檢修頻率；同時降低機械噪音和振動對船體其他區域的擴散。此外，也盡量減少停靠碼頭時，船用發電機對岸際城市生活環境，產生廢氣排放對環境造成的負面影響。

▲船上的特等艙。（圖／台航提供）

▲兩張單人床的特等艙。（圖／台航提供）

在節能減碳方面，船體線型設計受模流軟體計算通過對船體外形的優化設計，減少船舶運行時受到的水阻力、風阻力等外力，直接降低油耗和二氧化碳排放，也間接降低推動系統負載減少後續保養需求。

船隻採用減振裝置、減震材料等技術來降低船舶在運行時產生的噪音和振動，噪音符合國際海事組織海事安全委員會MSC.337(91)號決議案標準，振動符合ISO20283-5:2016(E)船舶振動量測國際標準，進而提高動力效率和減少能源消耗。

澎湖輪除了提供乘客服務外，也肩負台澎兩地貨物與車輛運輸的重任。在上層甲板旅客享受輪船帶來的體驗外，下層船艙則提供送往澎湖離島各式貨品、汽機車、貨車、物品、原物料等載運服務，補給澎湖民生的所需。船隻可載運10個呎貨櫃、82輛小客車以及4輛大型遊覽車。

▲商務艙座位。（圖／台航提供）

▲商務艙座位。（圖／台航提供）

澎湖輪目前主要航行高雄與澎湖間，目前周五的夜航行程，載客率經常高達九成，本月25日及26日與山富旅行社合作，推出「藍色公路．海洋觀光嘉年華」，搭配馬公-基隆及基隆-馬公星光夜航各式套裝行程，可讓北台灣民眾體驗最美的澎湖輪魅力，將從基隆港出發沿途星光夜航景緻搭配船上精彩活動。該行程明年將考慮在暑假常態性推出，淡季也會受理進香團等包船行程。

台華輪在疫前的2019年，總載客人數年36,933人，平均131人/航次；總載車數12,293輛，平均43輛/航次；總載貨噸數32,794噸，平均116噸/航次。澎湖輪去年年總載客數95,705人，平均311人/航次；總載車數17,699輛，平均58輛/航次；總載貨噸數29,091噸，平均94噸/航次；總載客人數大幅成長，載客率平均超過五成，旅客量較原先的台華輪提高八成。

關鍵字： 澎湖輪客數增八成駛上駛下輪自駕遊跑車族

