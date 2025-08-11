ETF新紀錄！7月定期定額放榜　0050拆分後衝破40萬人

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

0050再創ETF里程碑，據證交所7月最新定期定額戶數統計，0050月增11.4萬戶來到43.4萬戶，成為首檔定期定額戶數衝破40萬人的ETF。

0050今年以來熱度高漲，受惠調降費用率及股價分割優勢，得到市場投資人高度青睞，截至8/8當周投資人數已飆升至逾136萬人，並改寫還原分割後股價新高，最新規模即將突破7,000億大關，經理費率持續下降，未來規模來到7,500億後，將降至不到0.1%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

法人分析，0050自6/18完成分割後，至今不到兩個月報酬率12.86%，從47元到8/11已來到53元，充分反映台股上漲行情，加上一張約5萬元低門檻入手價，都很吸引以往因為市值型ETF價格過高，只能暫時先存高股息ETF的小資族。觀察近期定期定額變化，顯然出現棄高股息轉市值型的趨勢。

至於與0050相同性質的006208，7月再減1.1萬戶，法人認為關鍵在於兩者雖然都是規模愈大則經理費率就愈低，但0050目前領先006208約4,500億規模差距，成本優勢顯著，投資人就算不賣出006208，也會基於定期定額轉扣不會新增成本，持續轉換至0050。