美光上調財測、HBM需求帶動利多延續　台股記憶體族群狂歡

▲美光。（圖／美光提供）

記者高兆麟／台北報導

美國記憶體大廠美光科技股價連續兩日大漲逾9%後，週一（11日）再漲4.83美元或4.06%，收在123.72美元，創7月8日以來近五週新高，並為費城半導體指數成分股中表現最佳者。今年迄今，美光股價累計上漲47%。

在記憶體利多帶動下，台股記憶體族群今日也跟漲，其中創見（2451）、宇瞻（8271）都有超過5%的漲幅，南亞科更一度漲逾9%，股價最高來到47.95元。

美光日前大幅上調2025會計年度第4季財測，預估營收由原先的108億至110億美元上修至111億至113億美元；毛利率指引亦由41%至43%提升至44%至45%；調整後每股盈餘（EPS）預期區間則調高至2.78至2.92美元，明顯優於市場普遍預估。公司並指出，近期DRAM定價條件顯著改善，顯示記憶體市場供需正在回歸平衡。

分析師認為，AI伺服器、高效能運算（HPC）及高階智慧型手機需求回溫，推升高頻寬記憶體（HBM）與DDR5等新世代產品出貨，帶動平均銷售單價（ASP）上揚。

多家華爾街券商於財測公布後即上調美光目標價。高盛指出，HBM出貨加速與DRAM價格走升將成為未來數季的主要利多，毛利率仍有擴張空間；瑞銀則看好，美光在HBM3E產品量產時程上已與輝達等主要客戶深度綁定，可望受惠於AI加速器市場的爆發性成長。