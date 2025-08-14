財經小資女靠「主動式ETF」衝績效　00982A卡位AI飆股、年化配息率破8％

▲財經小資女對主動式ETF感興趣，00982A成分股與配息實力同時吸睛。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導



主動式ETF熱鬧開打，投資人率先將目光看向抓緊飆股、具備配息實力的標的上。

小資女、財經記者廖婕妤說：「我對ETF資產配置很多，市值型的台灣50（0050）、高息款群益台灣精選高息（00919）都在其中，不過一直缺乏主動式投資工具，只能慢慢累積獲利。」為了強化投資效率，她最近將目光移往主動式ETF。

廖婕妤認為，主動式ETF問世以後，最讓她感興趣的就是群益台灣強棒ETF（00982A），這檔ETF在5月22日掛牌，但是8月18日就可以除息，9月11日入帳，以7月31日公告配息0.236元當天收盤價11.76元估，年化配息率超過8%，非常誘人。

法人分析，相較傳產與成熟產品的拉貨潮逐漸降溫，AI成為鞏固出口與經濟成長的重要引擎。隨著各國對等關稅稅率陸續拍板，國際預測機構也微幅上修全球經濟成長率。在全球經濟持穩、AI產業持續發力的背景下，台灣出口表現與經濟前景可望受惠，主動式ETF可以迅速抓緊漲勢看俏的個股，享有共榮效應。

法人也提醒，美國對等關稅政策將是影響下半年景氣走勢的關鍵變數，並直接牽動台灣出口競爭力與投資信心。各大類股「幾家歡樂幾家愁」的情形更加明顯，若稅率結果不利，恐抑制部分傳產與成熟製程產品的出貨動能，但AI相關產業仍將是下半年支撐景氣穩定的核心力量，小資族難搭上高價股列車，靠主動式ETF聚財將相對輕鬆。



「我不可能一次買進多檔飆股，但是00982A辦得到。」廖婕妤觀察，00982A的成分股中暗藏多檔優質標的，以台積電（2330）占成分股比重9.01%最高，另飆股緯穎（6669）有8%以上的占比，奇鋐（3017）成分股比重高達5.25%，都讓00982A伴飛效果顯著。

法人指出，00982A成分股中報酬率最高的是AI伺服器機殼股勤誠（8210），從00982A在5月22日掛牌以來，勤誠報酬率已達98.06%；AI股富世達（6805）、奇鋐（3017）、台達電（2308）報酬率都超過8成，支撐主動式ETF新兵向上挺進。