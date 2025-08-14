ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

縮短等待期！富蘭克林華美試辦「基金轉換T+1」　資產管理流程再進化

▲▼富蘭克林華美。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲富蘭克林華美試辦基金轉換T+1業務。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

全球觀望Fed利率政策、地緣政治風險升溫與產業輪動加速的宏觀背景下，資本佈局的「時間價值」與「決策效率」已成為投資績效的核心決勝點。富蘭克林華美投信今（14）日宣布，推動「基金轉申購T+1日」試辦服務，成為境內少數率先縮短基金轉換流程的投信公司，此舉目的提升資金調度效率，幫助投資人更快速地掌握市場契機，並改善因等待時間過長可能錯失投資機會的問題，視為資產管理流程的一次重要進化。

T+1指的是基金交易流程中，投資人在提出基金轉申購申請後，轉入的基金能以申請日次一營業日（T+1日）的淨值完成申購，與傳統需等待資金入帳後再進行申購的流程相比，T+1大幅縮短了資金運作的時間，讓投資人可以更快速地完成資產配置，減少因市場波動帶來的風險。

富蘭克林華美投信董事長黃書明表示，過去需等待5至7個營業日的基金轉換流程，已成為當前市場環境中的巨大機會成本與風險。T+1轉申購服務將「被動等待」轉化為「主動佈局」，大幅提升資金調度效率，改變投資人與市場互動方式，實現資產管理的結構性提升。

富蘭克林華美投信總經理王亞立補充，傳統交易流程中的時間差造成「效率摩擦」，侵蝕回報並放大風險。透過流程再造與技術整合，T+1服務消除了這一瓶頸，不僅提升台灣基金產業競爭力，更確保投資決策能即時執行，展現對投資人公平性的承諾。

富蘭克林華美投信強調，此次試辦業務是主管機關、集保公司、銷售機構與投信業者共同努力的成果，未來將持續蒐集市場反應及投資人回饋，期望在試辦成功後能成為常態性服務，試辦期間自即日起至2026年2月9日，富蘭克林華美投信將以高度的專業性與嚴謹的風險控管措施，確保業務執行的順暢與安全。
 

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

