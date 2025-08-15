ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

蘇澳港發展波浪發電、打造綠能新樣板　10月有兩區辦理公開評選

▲本案試驗場域位置，目前C區已由以科國際海洋能源股份有限公司得標。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

為響應國家能源轉型政策，推動港區多元再生能源示範應用，台灣港務公司基隆分公司首度於蘇澳港辦理「波浪發電試驗場域招租案」，開放南外廓防波堤外側海域共6.75公頃，劃設三處試驗區位(A、B、C)，每區位面積2.25公頃，目前C區已甄選出最優投資人，A、B區將於10月再度辦理公開評選。

此案為全台首度釋出商港區域供離岸式波浪發電試驗使用，具有高度開創性與示範意義。若試驗成功，將為我國再生能源版圖注入一項潔淨、永續、取之不盡的海洋綠能來源。

基隆港務分公司已於今年7月7日透過公開評選方式，甄選出最優投資人，由「以科國際海洋能源股份有限公司」脫穎而出，預計於C區位導入離岸式波浪發電設備，將參考國外案場成功案例，進行設置與運轉測試，推動海洋能源技術的研發與實證。

目前試驗場域尚餘A、B兩區位，預計將於114年10月再度辦理公開評選，該分公司誠摯邀請具有再生能源電場開發、設備設置及維運經驗之業者踴躍參與，共同投入我國綠能發展行列。

基隆港務分公司指出，蘇澳港地理位置優越，東臨太平洋，擁有穩定且具代表性的風浪條件，極具波浪發電應用潛力，是我國發展海洋再生能源的理想據點。未來也將持續配合政府再生能源政策，積極打造具低碳、智慧與創新特色之東部綠能示範港口，實現永續港埠的願景。

