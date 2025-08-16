英飛凌收購Marvell汽車乙太網業務　今年有望貢獻2.5億美元營收

▲英飛凌。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

英飛凌近日宣佈完成對Marvell汽車乙太網業務的收購。該項交易協定於 2025 年 4 月宣佈，目前已獲得所有必要的監管批准。透過此次收購，英飛凌將增強其在軟體定義汽車領域的系統專業能力，並進一步鞏固其在汽車應用微控制器領域的領先地位。

該業務預計到 2030 年的design-win專案儲備約 40 億美元，加上清晰穩健的技術創新路線圖，為未來的營收增長奠定了堅實基礎。在 2025曆年，該業務預計將產生 2.25 億至 2.5 億美元的營收，毛利率約為 60%。此次收購價格為 25 億美元。英飛凌將透過現有流動資金與新增債務資本相結合的方式為此次收購提供資金，並已從銀行獲得收購融資。



英飛凌執行長Jochen Hanebeck表示：「此次交易大幅地鞏固了英飛凌在汽車半導體領域的全球領先地位，並為我們實現盈利性增長的戰略提供了強勁動力。憑藉更全面的產品組合，英飛凌正與客戶及合作夥伴攜手推動向軟體定義汽車的轉型。此外，此次收購還在物理AI領域（如人形機器人）創造了新的機遇。我們歡迎數百名高度技能且充滿熱情的員工加入英飛凌團隊，並期待攜手將乙太網技術的應用推向全新高度。」



乙太網是實現低延遲、高頻寬通訊的關鍵能力技術。它能在微控制器、處理器和感測器等元件之間快速且可靠地傳輸大量資料。這使其在軟體定義汽車中至關重要，此外，它在人形機器人等相關應用領域也擁有巨大潛力。透過此次交易，英飛凌將把Marvell汽車乙太網產品組合的優勢與自身現有的微控制器及系統專業能力相結合，從而為客戶提供更全面的解決方案。



Marvell董事長暨執行長Matt Murphy表示：「Marvell團隊成功打造了一流的汽車乙太網業務，對此我們深感自豪。透過不懈的創新以及與汽車行業廣泛的深度合作，Marvell已在這一關鍵技術領域確立了領導地位。英飛凌憑藉其龐大的規模、豐富的產品組合以及廣泛的客戶觸達能力，能夠幫助釋放該業務的更大潛力，並成為將這項業務推向新高度的理想選擇。我們相信，此次整合將為持續增長創造令人振奮的機遇，也期待這支團隊作為英飛凌的一部分繼續蓬勃發展。」



乙太網連接解決方案對於軟體定義汽車至關重要，因為它們是電子電氣（E/E）架構通訊的支柱。Marvell的 Brightlane™汽車乙太網產品組合包括PHY收發器、交換機和橋接器，可提供高性能網路能力，支援從 100 Mbps 到 10 Gbps 的資料傳輸速率，並為當前及未來的車載網路提供必要的安全保障功能。



英飛凌希冀透過推動創新並迅速將其轉化為客戶價值，進一步拓展新收購的乙太網業務。所有乙太網方面的專業能力將整合到英飛凌汽車事業部新成立的 「乙太網解決方案」 業務線中。此次收購將進一步鞏固英飛凌在美國業已穩固的市場地位，包括其在研發領域的廣泛佈局。