英飛凌收購Marvell汽車乙太網業務　今年有望貢獻2.5億美元營收

▲英飛凌,Infineon。（圖／路透）

▲英飛凌。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

英飛凌近日宣佈完成對Marvell汽車乙太網業務的收購。該項交易協定於 2025 年 4 月宣佈，目前已獲得所有必要的監管批准。透過此次收購，英飛凌將增強其在軟體定義汽車領域的系統專業能力，並進一步鞏固其在汽車應用微控制器領域的領先地位。

該業務預計到 2030 年的design-win專案儲備約 40 億美元，加上清晰穩健的技術創新路線圖，為未來的營收增長奠定了堅實基礎。在 2025曆年，該業務預計將產生 2.25 億至 2.5 億美元的營收，毛利率約為 60%。此次收購價格為 25 億美元。英飛凌將透過現有流動資金與新增債務資本相結合的方式為此次收購提供資金，並已從銀行獲得收購融資。
 
英飛凌執行長Jochen Hanebeck表示：「此次交易大幅地鞏固了英飛凌在汽車半導體領域的全球領先地位，並為我們實現盈利性增長的戰略提供了強勁動力。憑藉更全面的產品組合，英飛凌正與客戶及合作夥伴攜手推動向軟體定義汽車的轉型。此外，此次收購還在物理AI領域（如人形機器人）創造了新的機遇。我們歡迎數百名高度技能且充滿熱情的員工加入英飛凌團隊，並期待攜手將乙太網技術的應用推向全新高度。」
 
乙太網是實現低延遲、高頻寬通訊的關鍵能力技術。它能在微控制器、處理器和感測器等元件之間快速且可靠地傳輸大量資料。這使其在軟體定義汽車中至關重要，此外，它在人形機器人等相關應用領域也擁有巨大潛力。透過此次交易，英飛凌將把Marvell汽車乙太網產品組合的優勢與自身現有的微控制器及系統專業能力相結合，從而為客戶提供更全面的解決方案。
 
Marvell董事長暨執行長Matt Murphy表示：「Marvell團隊成功打造了一流的汽車乙太網業務，對此我們深感自豪。透過不懈的創新以及與汽車行業廣泛的深度合作，Marvell已在這一關鍵技術領域確立了領導地位。英飛凌憑藉其龐大的規模、豐富的產品組合以及廣泛的客戶觸達能力，能夠幫助釋放該業務的更大潛力，並成為將這項業務推向新高度的理想選擇。我們相信，此次整合將為持續增長創造令人振奮的機遇，也期待這支團隊作為英飛凌的一部分繼續蓬勃發展。」
 
乙太網連接解決方案對於軟體定義汽車至關重要，因為它們是電子電氣（E/E）架構通訊的支柱。Marvell的 Brightlane™汽車乙太網產品組合包括PHY收發器、交換機和橋接器，可提供高性能網路能力，支援從 100 Mbps 到 10 Gbps 的資料傳輸速率，並為當前及未來的車載網路提供必要的安全保障功能。
 
英飛凌希冀透過推動創新並迅速將其轉化為客戶價值，進一步拓展新收購的乙太網業務。所有乙太網方面的專業能力將整合到英飛凌汽車事業部新成立的 「乙太網解決方案」 業務線中。此次收購將進一步鞏固英飛凌在美國業已穩固的市場地位，包括其在研發領域的廣泛佈局。

針對高雄5口墜谷案傳出「英勇爸救妻小殉命保險拒賠400萬」一事，產壽險公會今（15）日共同發出聲明稿指出，經審酌保單條款及保險實務，因「明知危險而為之」行為非屬傷害保險除外責任或不保事項範圍，保險業並無因此不予理賠狀況，報導並非事實。

2025-08-15 17:54
台灣信用卡單月史上簽帳金額紀錄改寫！中信銀今（15）日公告7月信用卡消費金額將近1,260億元傲視金融圈，全年可望刷破兆元；玉山銀7月雖繳出破該行紀錄的1212億元，仍屈居第2。

2025-08-15 17:33
由於美國線貨量8月月減逾兩成，貨櫃船公司即使做了減併班，已經有兩家盟內與盟外船公司在今(15)日推出每大箱(40呎櫃)1550美元的特惠運價，低於多數公司所收的1700美元成本價，美東線運價自2700美元跌到2550-2600美元，歐洲線自2700美跌到2600美元。今(15)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌29.49點，跌幅1.98%，指數來到1460.19點。

2025-08-15 15:43
美國總統川普日前批准輝達（NVIDIA）H20晶片銷往中國大陸，但要求該公司須將15%的相關銷售額繳交給美國政府。外媒指出，這項政策得以通過，與執行長黃仁勳的積極遊說密切相關。雖然新稅金額龐大，但市場普遍認為對輝達整體業務衝擊有限。

2025-08-15 16:05
為了落實所有權與經營權分治精神，台塑企業成立「行政中心」、「管理中心」，2017年王永慶、王永在二名創辦人家族成員退出「行政中心」，進入「管理中心」，王文淵除擔任「管理中心」主任委員外，仍兼任「行政中心」總裁，此一組織架構運作模式迄今達8年，今（15）日王文淵宣布不再兼任「行政中心」總裁，並由「行政中心」委員南亞（1303）董事長吳嘉昭升任。

2025-08-15 15:54
鴻海（2317）交出亮麗財報，今（15）日股價不僅衝破200元，終場上漲3.76%或7.5元、207元作收，外資法人在最新出爐的報告中維持原先「買進」或「加碼」評等，並調高目標價，調高後目標價240至272元之間。

2025-08-15 14:00
針對審計部報告指近3年興達電廠煤倉悶燒事件，台電表示，自去年起悶燒次數已明顯減少，今年則未再發生，台電後續也將與高雄市府保持聯繫，確保電廠環境安全。

2025-08-15 15:17
一名20歲謝姓男子為了想與芒草合影，爬上 新北市樹林區大同山登山步道，不僅慘燒成焦屍喪命，還引發山林大火，對於是否對該名肇事者進一步進行索賠，台電回應，相關究責尚待調查確定。

2025-08-15 14:32
英飛凌近日宣佈完成對Marvell汽車乙太網業務的收購。該項交易協定於 2025 年 4 月宣佈，目前已獲得所有必要的監管批准。透過此次收購，英飛凌將增強其在軟體定義汽車領域的系統專業能力，並進一步鞏固其在汽車應用微控制器領域的領先地位。

2025-08-16 06:30
台股本周漲幅1.3%，周線連2紅，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析，美股引領多頭趨勢未變，在聯準會有望降息的激勵之下，美股持續上漲，S&P500與那斯達克指數等持續創高，而AI發展趨勢在各產業方興未艾，開啟工業4.0製造業生產力新循環，搭配AI概念股在財報季後啟動新一輪獲利上修，其中，晶圓代工龍頭大廠除了第二季財報優於市場預期，第三季展望令人驚艷並上修2025全年展望，推升台股指數技術面強勢。

2025-08-16 06:05

