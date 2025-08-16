ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美國台灣形象展在新科技物流重鎮達拉斯展出　參展商翻倍達150家

▲2025美國台灣形象展14日在美國德州達拉斯登場，貿協董事長黃志芳(中)與台美官員共同為展出揭幕。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國台灣形象展(Taiwan Expo USA 2025)本月14日在德州達拉斯14日開展，外貿協會董事長黃志芳指出，達拉斯是美國新的科技、物流重鎮，加上與墨西哥接壤，台灣電子業在美南、墨西哥邊界等形成重要產業聚落，德州預料將成為新的世界製造、科技、創新中心，此次展出還吸引墨西哥代表團、州政府遠從墨西哥來觀展採購。

開幕典禮黃志芳化身星際戰警STARTREK艦長現身，他指出，美國就如同航空母艦，台灣就是支援艦隊與合作夥伴，形象展要傳達概念是「美國盼重新解決世界失衡問題，台灣是美國最重要夥伴」。

他強調台灣作為美國關鍵供應鏈夥伴的戰略地位與技術實力，正以台灣科學艦隊在德州啟動，今年展出吸引電子五哥中的鴻海、仁寶、英業達參展，包括鴻海旗下鴻華Model C、雷虎無人機、達明機器人等150家廠商參展，展出規模是上一次(2022年)在華盛頓舉行的美國台灣形象展倍數。

▲開幕典禮貴賓大合照。（圖／貿協提供）

今年展出主題是「共享願景，邁向雙贏」(Shared Vision, Stronger Partnership)，以「宇宙星艦」做為主視覺概念，象徵探索科技新領域，目的為彰顯台灣作為美國關鍵供應鏈夥伴的戰略地位與技術實力，內容涵蓋AI、半導體，以及工業化智慧製造、醫療與文化美食等。

黃志芳指出，美國人才、資金、科技公司在德州聚集，很多加州矽谷公司搬到德州達拉斯一帶，形成全美新的科技重鎮，加上與墨西哥接壤，台灣電子業都在美南、墨西哥邊界等形成重要產業聚落，德州預料將成新的世界製造、科技、創新中心，此次展出除了推動貿易，更關注台美策略合作，今年也首度將「美國商機日」移軍達拉斯舉辦。

美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯( Ingrid Larson)則指出，美台夥伴關係不僅是經濟交易，更建立在民主價值、共同繁榮與經濟安全的基礎之上，此夥伴關係是經過數十年的精心培養而成，無論雙邊貿易或農業貿易，台灣是美國第七大貿易夥伴，台灣也是美國的第七大出口市場。

藍鶯表示，川普政府積極推動製造業回流美國，鴻海、環球晶、英業達、緯創、台達電等台灣企業也加大投資力道，這些公司近來在美國投資數億美元，尤其是在德州，讓德州成為半導體和高科技供應鏈投資的重要據點。美國政府正致力於重新調整其經濟與金融關係，以確保美國公司與市場的利益。

▲美國台灣形象展。（圖／貿協提供）

▲外貿協會黃志芳董事長、經濟部國際貿易署劉威亷署長與美國臺灣形象展貴賓於台灣精品館前與德州遊騎兵棒球隊啦啦隊合影。（圖／貿協提供）

黃志芳補充台廠近期對德州投資情形，指出台灣業界目前正積極投資德州，環球晶在謝爾曼市投資35億美元、鴻海加大休士頓投資力道、緯創在達拉斯也有AI相關投資計畫。

展覽四大主軸包括：

1. 智慧科技，參展企業包括鴻海、友達、華碩、群聯、雷虎、東元、仁寶等，展示智慧城市、智慧交通、無人機等AI應用。

2. 先進製造，展出智慧工廠情境，參展企業包括友上科技、達機機械、東台精機等，展示自動化產線、機器人、智慧物流。

3. 智慧醫療，結合ICT與AI，提供精準診斷、個人化治療、高效健康管理，亮點企業包括台中榮總、林口長庚、晉弘科技、幻景啟化等。

4. 活力台灣，主題「好吃 × 好玩」，展示美食、文化科技、觀光旅遊。

今年「美國商機日」首度移師達拉斯，安排30家台灣進口商，例如永光化學、乖乖、中華電信等與美國供應商面對面洽談，現場氣氛熱絡，為台美合作再添動能。

另舉辦台美供應鏈合作論壇，與美國商會、鴻海、群聯、環球晶圓等對談，聚焦AI與智慧製造領域合作；「投資美國」專題則由SelectUSA、德州、奧克拉荷馬州商務代表介紹投資環境。

▲經濟部在達拉斯成立台灣貿易投資中心。（圖／貿協提供）

▲左起貿協黃志芳董事長、經濟部國際貿易署劉威亷署長、德州經濟發展廳廳長Adriana Cruz、德州州務卿Jane Nelson於美國臺灣形象展期間為「達拉斯臺灣貿易投資中心」揭牌。（圖／貿協提供）

經濟部14日在德州達拉斯成立台灣貿易投資中心，國際貿易署長劉威廉表示，過去一年半台灣是德州最大外國直接投資來源，此中心將促進雙向投資與技術合作，提供投資資訊、場地媒合、法律與稅務諮詢、人才對接等服務，促進與當地政府、商協會、創新機構合作，協助台灣企業在美穩健布局與長期發展。

