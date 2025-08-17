新高行情居高思危　台股平衡基金規模7月成長幅度居各類型冠

▲國內基金突破10兆元，7月平衡型基金增幅居冠（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

關稅利空淡化，資金重返投資市場，同步帶動境內基金規模再締新猷，其中台股平衡型基金7月規模增幅達7.5%，居各類主動操作基金類型之冠，也凸顯行情來到波段新高，投資人居高思危，轉進平衡型基金兼顧收益及波動風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據投信投顧公會最新統計(截至2025/7月底止)，整體境內基金規模受惠7月行情大漲，首度突破10兆元大關，月增幅2.2%，台股(國內投資)平衡型增幅達7.5%，高於台股(國內投資)股票型的4.9%，也優於台股ETF(不含槓反)的1.7%。

由於台股平衡型基金近期表現不輸台股股票型基金，在績效推升下，帶動復華、摩根、瀚亞、野村等旗下基金7月規模增長表現相對突出，成為增幅居前的主力功臣。此外，上述基金標的持股比例多有6成以上，以應對市場多頭趨勢。

展望後市，復華傳家二號基金經理人郭家宏表示，近期股市漲多後，隨川普新關稅稅率上路、以及美國就業市場轉弱疑慮，擔憂經濟衰退風險可能再上升，可能增添股市波動的可能性，不過有鑑於企業獲利維持成長趨勢，以及美國聯準會9月降息機率明顯上升，有利支撐股市表現，後續仍採中性偏多操作。

復華傳家經理人趙建彰指出，預期AI供應鏈將帶領台股持續成長，加以美國三大CSP持續大力投資AI，增添台股半導體及相關電子族群動能，配置將以相關供應鏈為主軸，搭配金融、機電等非電產業及債券部位，掌握類股輪動並控制下檔風險。

