勞動部發錢了！中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

為活化及開發中高齡及高齡勞動力，促進中高齡者及高齡者重返職場繼續工作，並鼓勵事業單位積極進用，勞動部近期推出「55+就業促進獎勵」。根據規劃，只要年滿55歲以上，或是年滿45歲以上並已依法退休者，若離開職場已連續超過3個月，在經由公立就業服務機構推介後重新就業，並且持續工作達90天，即可申請就業獎勵。1次可領3萬元，最多能領2次共6萬元。

據《中時新聞網》整理報導，全職工作者1次可獲得3萬元補助，部分工時的勞工（每月薪資達基本工資1/2以上）則可領取1萬5千元。每人最多可申請2次，累計金額最高可達6萬元。

申請採全年受理，並以書面審查方式進行。流程上，勞工須先到公立就業服務機構辦理求職登記，並取得推介卡，再透過推介受僱於同一雇主滿90日，同時依法參加勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險。自滿90日次日起的90日內，檢附相關文件即可提出申請。

所需文件包括「中高齡及高齡者就業獎勵申請書及領取收據」、身分證明或居留證明影本、工資證明影本、本人名義國內金融機構存摺封面影本，以及同意代為查詢就業保險、勞工保險及勞工職災保險資料的同意書，若有其他規定文件也需一併備妥。

透過這項措施，勞動部希望協助中高齡及高齡者減少回到職場的經濟壓力，並鼓勵更多人持續參與職場，不僅能改善個人生活保障，也能增加整體勞動力供給。

