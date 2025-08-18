ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股盤中創24431點新高！　法人：台積電領航指數持續上行

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

今日台股延續上周強勁走勢，早盤最高觸及24,431點，成功突破歷史高點續寫新紀錄，國泰投信指出，台股加權指數有將近6成的科技類股，其中護國神山台積電（2330）比重高達近4成，在台積電帶領下，全台半導體產業鏈受惠力度強，有望走出關稅不確定性陰霾，帶動大盤持續上行。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，台股日前受到半導體關稅尚未明朗，表現有所壓抑，加上川普在周五（15日）晚間宣告，預計將加大半導體關稅稅率攀升至300%，衝擊台積電ADR當日收盤出現下跌，不過台積電早已加大對美投資力度，不僅創下美國史上最大的單筆外國直接投資，總投資額達到約1650億美元，並將計畫興建的製造廠數量從三座翻倍來到六座，符合川普先前表示，企業在美國設廠有機會可以換取0關稅條件資格，台積電再次有望險中逃脫。而台積電最大的客戶蘋果同樣被列入免稅名單中，台股多家蘋概股有利可圖。

梁恩溢提到，根據7月底國發會發布的景氣對策訊號燈，全台景氣連2月綠燈，整體相對穩定，景氣燈號在長線投資上可作為投資人判斷進場的參考指標，例如在景氣低迷時積極入市，可幫助加速單位數累積；當景氣相對熱絡時則可透過定期定額持續參與台股成長。梁恩溢補充，投資忌諱受到市場波動就影響投資決策，透過定期定額戰勝人性，透過有紀律的方式避免賣低買高，讓時間複利發揮效果，即使景氣燈號變化反覆，也能輕鬆捕捉台股成長契機。

展望今年第四季台股展望，梁恩溢指出，面對國際情勢快速變化，預計台股至明年第二季短線受到政策不確定性影響，整體表現偶有波動，但資金面相當充沛，有望支撐台股下半年行情，其中原因有三；首先，根據最新Fed Watch工具指出，聯準會最快9月降息1碼機率大幅提高，其次大而美法案出台後，對民間與企業端挹注消費能力，刺激整體消費與資本支出的能量是更為強勁的；第三，美國GENIUS天才法案通過，法案明確規定穩定幣儲備資產必須由美元或美債支持，並為穩定幣建立全面監管架構，變相提升美元的乘數效果。
 

2025-08-18 11:11

