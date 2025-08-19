烏克蘭重建一手商機掌握在歐美國家　但貿易量增加就有利散裝船

▲慧洋擁有最多自備吊桿的輕便系列船舶，在70艘上下。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基美國時間本月18日在歐盟、北大西洋公約組織與歐洲多國領袖陪同下，與美國總統川普會談俄烏停火條件，裕民航運(2606)高階台北時間18日晚間指出，未來烏克蘭重建一手商機是由歐美國家掌握，其他國家能得到的是間接利益，不過只要貿易量增加，對散裝船運就有利，預計明年展開重建，由於是十年計畫，估計貨量不會暴增。

根據聯合國會同世界銀行、歐盟與烏克蘭政府共同的評估研究指出，烏克蘭未來10年的重建成本，已經升高到5240億美元。裕民高階分析，烏克蘭戰爭費用主要靠歐美金援，重建也會是歐美國家企業優先取得，重建所需要的鋼材，烏克蘭與歐美國家都有鋼廠；稀土部分貨量有限，用不到散裝船，但估計還是需要其他國家商品供應，也一定會用到散裝船，亞洲船公司也有機會參與運輸。

目前估計烏克蘭重建一手商機在歐美工程公司與建材相關業界，像亞泥在土耳其有設廠，就佔有優勢，另烏克蘭的礦產、農產品也會恢復輸出，都需要用到散裝船運，只是以目前停火協商進度，到實際達成停火條件，以及開始規劃重建工作、資金到位，估計應該是明年以後的事。

裕民早年海岬型船曾經彎靠烏克蘭裝載過礦砂，但估計碼頭受戰火襲擊，尚需時間整修或重建，預期重建初期需要自備吊桿的輕便系列散裝船提供運務，巴拿馬型船與海岬型船可能初期無法直接航行烏克蘭，但在輕便系列船隻需求高的況下，其他國家的鋼鐵與穀物相關運輸，就會轉往海岬型與巴拿馬型船。

國內擁有最多輕便系列船(超輕便與輕便型船)的是慧洋海運(2637)，約在70艘上下，四維航運(5608)約21艘、裕民8艘、正德海運(2641)約8艘、益航(2601)6艘、陽明海運(2609)旗下的光明海運4艘。