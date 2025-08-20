郭智輝喊新台幣兌美元「希望維持31元」　央行急發聲消毒

▲經濟部長郭智輝於立法院發言，央行急發聲明澄清。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣/台北報導

經濟部長郭智輝今（20）日在立法院經濟委員會上脫口說出「經濟部已與央行討論，希望匯價不要波動太大，且能維持過去6年平均匯價31元」，央行晚間急發聲明消毒，指郭智輝是在反映業者意見，並強調「事實上，新台幣匯率係由外匯市場供需決定。」

由於郭智輝是央行理監事成員，他在立法院回應民進黨立委何志偉質詢時脫口拋出「31元」的價位，引發匯市熱烈討論。對此央行強調，新台幣若有不規則因素(如短期資金大量進出)與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，中央銀行將本於職責維持外匯市場秩序。

[廣告]請繼續往下閱讀...

央行聲明強調，長期以來，新台幣對美元匯率變動相對其他主要貨幣穩定，央行將持續維持新台幣匯率之動態穩定，並密切關注國際金融市場動態。

以下是央行聲明全文：

本(114)年以來新台幣、日圓及韓元對美元匯率升幅差距之說明



一、 近期媒體報導部分出口廠商宣稱「本年以來新台幣升幅較日圓及韓元多10個百分點」，與事實不符，謹說明如下：



(一) 本年迄今(截至8月20日)，美元指數(DXY)下跌9.42%，新台幣對美元升值8.16%，惟升幅低於瑞士法郎(12.29%)、歐元 (11.84%)及墨西哥幣(10.81%)(詳附圖)。



(二) 同期間日圓對美元升值5.83%，韓元則升值5.29%；新台幣升幅與日圓及韓元升幅之差距僅分別為2.33及2.87個百分點，並非報導所稱多出10個百分點(詳附圖)。



二、 另媒體報導，本(20)日經濟部郭部長智輝於立法院經濟委員會表示「經濟部已與央行討論，希望匯價不要波動太大，且能維持過去6年平均匯價31元」，僅係反映業者意見。事實上，新台幣匯率係由外匯市場供需決定，但若有不規則因素(如短期資金大量進出)與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，本行將本於職責維持外匯市場秩序。



三、 長期以來，新台幣對美元匯率變動相對其他主要貨幣穩定，本行將持續維持新台幣匯率之動態穩定，並密切關注國際金融市場動態。